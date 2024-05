Wanda Nara svela un suo desiderio da ragazza: c'entra l'Italia

Wanda Nara è legatissima all'Italia. Non solo perché qui ha trascorso quasi 10 anni insieme prima a Maxi Lopez e poi a Mauro Icardi , suo attuale marito. Wanda ha riscoperto l'Italia anche per conto suo: di origini piemontesi tramite il bisnonno, la showgirl argentina ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le Stelle girata a Roma e si è trovata talmente bene da voler subito tornare nella Capitale . Impegnata ora con L'Acchiappatalenti - il nuovo show di Milly Carlucci in onda il venerdì sera su Rai1 che la vede tra i protagonisti - Wanda Nara ha voluto rivelare sui social uno dei suoi desideri.

Icardi e il "mi piace" per Wanda Nara

"Da ragazza sognavo di lavorare in Italia", ha rivelato Wanda Nara su Instagram pubblicando una serie di foto che la vedono divertirsi nel Bel Paese. Tra i commenti conferma tutto la madre, Nora Colosimo, con una serie di emoji fiammeggianti mentre Icardi mostra sostegno alla moglie - sempre impegnatissima e in viaggio tra l'Argentina, la Turchia e appunto l'Italia - con un "mi piace" al post social. "Roma torno sempre da te", aveva scritto soltanto qualche settimana fa. L'amore per l'Italia non mostra segni di cedimento.