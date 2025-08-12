Wanda Nara sul video intimo di Icardi: "Mi fa fare brutta figura"

Wanda Nara ha parlato di nuovo del video intimo di Mauro Icardi , trapelato e diventato virale settimane fa. La soubrette è stata intercettata dalla stampa all'aeroporto di Ezeiza, in procinto di partire per il Messico per girare la seconda stagione di Love is Blind Argentina, il reality show Netflix che conduce con Darío Barassi. Nel filmato non si vede mai il volto del giocatore ma sono visibili alcuni suoi tatuaggi sull'addome. Maurito è stato oggetto di scherno per quelle immagini e ha denunciato l'ex moglie. Ma Wanda continua a negare di aver inviato lei quel video alla modella uruguayana Natasha Rey. "Non sono stato io a inviare quel video, tutt'altro. - si è difesa la Nara - Mi hanno anche incolpato per questo, per averlo fatto trapelare, ma, onestamente, non ho intenzione di far trapelare un video che potrebbe danneggiarmi". Ha dunque rimarcato di essere stata "molto felice per 12 anni".

Wanda Nara delusa dalle accuse di Icardi

Wanda Nara ha inoltre fatto riferimento all'ultima denuncia presentata nei suoi confronti da Mauro Icardi, in cui l'accusa è di abbandono di minori, di ostacolo e impedimento dei contatti con le figlie e perfino di uso di droghe. "Lo trovo completamente irrispettoso. Capisco molte cose. Capisco che il dolore a volte si trasforma in rabbia, ma da lì a dire che la madre dei tuoi figli, quella che si prende cura di loro, si è parlato anche di abbandono", ha detto Nara in merito alla questione. "Non ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti, mai. Né ora, né quando ero adolescente, né quando ero single, né quando ero sposata, né quando stavo con lui. E penso che, se c'è qualcuno che mi conosce tra tutti i personaggi che stiamo nominando, sia lui, perché è quello con cui sono stata di più", ha aggiunto. E ancora: "Ovviamente, lo ha fatto con cattive intenzioni. Un colpo basso. Non si può parlare di ciò che dice il fascicolo, ma spesso si parla con grande mancanza di rispetto di una madre che cresce cinque figli e che oggi è il sostegno economico della famiglia".

L-Gante è tornato insieme alla madre di sua figlia

Non solo Icardi, Wanda Nara ha parlato anche di L-Gante, con il quale di recente è stata in Spagna e Italia. "È mio amico, abbiamo un ottimo rapporto", ha sottolineato mettendo così a tacere tutte le malelingue. Sempre in questi giorni il rapper ha annunciato sui social il ritorno di fiamma con Tamara Baez, la madre di sua figlia Jamaica. "Stiamo bene, la famiglia viene prima di tutto. Wanda era solo un passatempo", ha tagliato corto l'artista.