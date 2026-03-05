Wanda Nara si sposa? La proposta di matrimonio di Martin Migueles in Italia  

La storia tra Wanda Nara e Martín Migueles ha preso una piega inaspettata. Durante il loro viaggio a Milano , la coppia ha condiviso momenti di grande complicità, ma una scena in particolare ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Migueles ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae a cena insieme nel capoluogo meneghino. A sorprendere non è stata tanto l’immagine quanto la didascalia: una domanda diretta e pubblica, "Mi vuoi sposare?". Una proposta che ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Ma - almeno per ora - Wanda non ha commentato l’invito e ha mantenuto il silenzio.

Terzo matrimonio per Wanda Nara?

La conduttrice argentina Yanina Latorre, durante il programma argentino SQP, ha mostrato grande stupore di fronte alla proposta resa pubblica sui social. A incuriosire ulteriormente è stato un dettaglio presente nella foto: Wanda Nara indossa un anello all’anulare della mano sinistra, proprio dove tradizionalmente si porta la fede o l’anello di fidanzamento. Nonostante le speculazioni, l’imprenditrice e showgirl non ha fatto alcun riferimento alla proposta. Nelle sue storie su Instagram ha preferito condividere immagini delle sue passeggiate tra le vie di Milano, evitando qualsiasi commento diretto sulla questione. Del resto Wanda non ha ancora divorziato da Icardi: ad oggi risultano legalmente sposati.

Chi è Martin Migueles, il nuovo fidanzato di Wanda Nara

Per ora sono poche le informazioni riguardo la vita privata di Martin Migueles. Soprannominato El Tano, secondo la giornalista Yanina Latorre si tratta di "un imprenditore che fatto soldi vendendo cellulari e ha lavorato per un po' alla dogana". Pare che per diverso tempo abbia poi lavorato nel settore immobiliare. Riguardo alle passate relazioni amorose dell'uomo, la report ha spifferato: "Ha diverse ex mogli. Con la prima ha una figlia adulta, che è l'unica che più o meno riconosce e vede. Ma con una donna di qualche anno fa, nel 2020, ha avuto un altro figlio che non ha mai incontrato, di nome León". Pochi de Gossipeame ha aggiunto che il piccolo sarebbe il frutto di una relazione con un insegnante, e che "quando lei gli ha detto di essere incinta, lui l'ha cacciata di casa per vie legali. Ha dovuto fare un test del DNA perché non voleva riconoscerlo. Il test ha dato esito corretto: era suo figlio. Ha dovuto dargli il cognome, ma non ha alcun contatto con lui". Wanda e Martin erano fino a qualche mese fa solo dei buoni vicini di casa: poi è scoppiata la passione e Migueles ha già conosciuto i figli della Nara oltre che il suo ex marito Maxi Lopez.