Clint Eastwood compie 95 anni: il suo (semplice) segreto per vivere a lungo e bene

Clint Eastwood ha festeggiato il suo 95esimo compleanno e, sebbene l'energia giovanile e il fisico snello dell'icona di Hollywood possano sembrare il risultato di una scienza all'avanguardia, i suoi segreti di benessere sono piacevolmente low-tech: meditazione quotidiana, una dieta "magra e verde" a basso contenuto di grassi ed esercizio fisico leggero e a basso impatto. L'impegno dell'attore e regista per la salute è iniziato presto. Da bambino suo padre è morto per colpa di una malattia cardiovascolare e questo ha cambiato la visione di Eastwood. "Perderlo mi ha fatto capire che la vita può essere breve. Se non ti prendi cura di te stesso, potresti non avere tempo per le cose che ami", ha detto una volta a un amico. Questa consapevolezza lo ha spinto verso il benessere personale molto prima che la questione della longevità diventasse una moda a Hollywood (ad inseguirla è soprattutto Tom Cruise ma anche Brad Pitt)