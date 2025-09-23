La vedova di Diogo Jota al Pallone d'Oro 2025: quel dettaglio è da brividi

Alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025 , che ha visto trionfare Ousmane Dembélé , grande attenzione ha avuto anche Rute Cardoso, vedova del calciatore Diogo Jota , che ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la tragica perdita del marito in un incidente stradale. Lontana dai riflettori dallo scorso luglio, la 28enne è apparsa serena mentre sfilava sul red carpet. Per l'occasione, ha scelto un abito bianco monospalla, decorato con diamanti che formavano una delicata stampa sul tessuto. Il capo era accompagnato da una lunga stola che cadeva solo su un lato. Un look dall'aria candida e decisamente solenne.

La vedova di Diogo Jota, il dettaglio del look al Pallone d'Oro 2025

Rute portava i capelli sciolti con ricci definiti e nella mano destra stringeva un rosario rosa. Questo piccolo oggetto è diventato il dettaglio più simbolico della serata, interpretato come un omaggio personale al marito, scomparso il 3 luglio insieme al fratello in un incidente stradale a Zamora. La presenza del rosario, discreta ma carica di significato, ha accompagnato ogni passo della Cardoso nella sua riapparizione pubblica. Un omaggio al padre dei suoi figli in linea con il suo ultimo post su Instagram. Il 3 settembre, due mesi dopo la morte del calciatore, Rute ha infatti pubblicato una foto della Basilica di Nostra Signora di Fatima.

L'immagine mostrava la sua mano, con le unghie dipinte di bianco, mentre infilava un anello sulla croce del santuario. Sebbene non abbia aggiunto alcuna didascalia, il post è stato riempito di messaggi di sostegno da parte dei suoi follower, che hanno riconosciuto il gesto come un atto di fede e di ricordo per Diogo Jota. Commenti come "Tutto il nostro amore è con te" e "Diogo splende su di te" hanno ben rimarcato l'empatia di coloro che hanno seguito da vicino il difficile percorso personale della giovane donna. Rute e Diogo si erano sposati appena due settimane prima dell'incidente, coronando una relazione iniziata nell'adolescenza. Genitori di tre bambini piccoli, la loro storia ha commosso il mondo del calcio con l'improvvisa perdita di un giocatore che era nel pieno della sua carriera e che aveva in programma di tornare al Liverpool dopo alcune settimane di riposo in Portogallo.

La vedova di Diogo Jota si veste sempre di bianco da quando è morto il marito

Gli esperti di stile hanno notato che la vedova di Diogo Jota indossa sempre il bianco da quando è arrivata la tragica notizia della sua morte. Il 3 luglio, poche ore dopo la dipartita dello sportivo, Rute Cardoso si è presentata all'agenzia di pompe funebri indossando una felpa bianca. Al funerale ha sfoggiato una maglietta a maniche corte. Era in white anche alla prima partita giocata in onore di Jota. Per molti si tratta di una scelta ben precisa, dal profondo significato simbolico. Nelle culture orientali il colore bianco in segno di lutto simboleggia purezza, pace mentale e il passaggio dalla vita alla morte. È un simbolo di rispetto per il defunto e un promemoria della natura transitoria della vita.