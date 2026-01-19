Oro, diamanti e la Roma: il prezioso regalo di Giulia De Lellis a Tony Effe

Quando si tratta di fare un regalo al compagno, Giulia De Lellis non ha dubbi: con i gioielli va sul sicuro. E se il destinatario è Tony Effe , per il quale collane importanti e orologi di lusso sono parte integrante dello stile, la scelta non può che cadere su un pezzo unico, pensato su misura. Così l’influencer ha deciso di affidarsi a uno dei nomi più riconosciuti del settore, Alessandro Bernini, jewelry designer già scelto in passato dalla coppia. Sue sono infatti alcune delle più significative prove d’amore che hanno segnato la relazione: dall’anello con maxi diamante che Tony Effe ha regalato a Giulia, fino al gioiello donato all’influencer in occasione della nascita della loro figlia Priscilla . Questa volta, però, i ruoli si sono invertiti.

Giulia De Lellis e la collana per Tony Effe, c'è anche la Roma

Per sorprendere il rapper, Giulia De Lellis ha commissionato una collana in oro 18 carati, declinata nelle tre tonalità (giallo, bianco e rosa) e impreziosita da diamanti e rubini. Un gioiello scenografico ma soprattutto fortemente simbolico, arricchito da sei ciondoli, ciascuno legato a un aspetto fondamentale della vita e dell’identità dell’artista. Tra i charm spicca innanzitutto il nome Giulia, segno di una relazione che dura da oltre un anno, e la P di Priscilla, la figlia della coppia, nata pochi mesi fa. Della bambina, per scelta precisa, non è mai stato mostrato il volto sui social: una linea di riservatezza che l’influencer ha voluto mantenere, pur condividendo con i follower gran parte della sua vita privata.

C’è poi il 777, numero iconico nel mondo del rapper e della Dark Polo Gang, il collettivo trap da lui fondato prima della carriera solista. Simbolo di fortuna e di "jackpot", il triplo sette è diventato parte integrante della sua immagine, tanto da comparire anche nel suo nome su Instagram.

Non poteva mancare lo stemma della Roma, squadra del cuore di Tony Effe, profondamente legato alla Capitale, dove è nato e cresciuto, e alla squadra giallorossa. Completa il monile una croce, elemento ricorrente nell’estetica trap e presente anche tra i tatuaggi del rapper, e una mano con indice e mignolo alzati, gesto scaramantico delle "corna" rivolte verso il basso, simbolo di protezione e buon auspicio. Un gioiello che è molto più di un accessorio: un mosaico di simboli, affetti e appartenenze. E che racconta, forse meglio di qualsiasi dichiarazione pubblica, quanto Giulia De Lellis conosca davvero l’uomo al suo fianco.