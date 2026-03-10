Chuando Tan compie 60 anni ma ne dimostra 20. Ecco il suo segreto (da copiare subito)

Il fotografo e modello singaporiano Chuando Tan continua a stupire milioni di utenti online grazie a un aspetto sorprendentemente giovane. Negli ultimi giorni il suo nome è tornato virale dopo che ha mostrato sui social come appare oggi, al compimento dei sessant’anni. È infatti nato nel 1966 e nel 2026 ha raggiunto un traguardo importante. Il fisico tonico, la pelle curata e lo stile impeccabile hanno portato molti utenti a paragonarlo a qualcuno di 20 o 30 anni. Un confronto che, tra stupore e curiosità, ha riacceso l’interesse attorno alla sua storia e al suo stile di vita.

Come fa Chuando Tan ad avere 60 anni e dimostrarne poco più di 20

La carriera di Chuando Tan è cominciata come modello negli anni ’80. Crescendo ha deciso di passare dall’altra parte dell’obiettivo, diventando fotografo. Ma è diventato popolare solo grazie ai social, dove il suo aspetto continua a suscitare molta curiosità. Il suo profilo su Instagram conta milioni di follower che seguono i suoi scatti, i momenti di vita quotidiana e, soprattutto, cercano di scoprire quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane. Secondo lo stesso Chuando Tan, non esiste una formula magica. Il suo aspetto sarebbe il risultato di uno stile di vita costante e disciplinato. Tra le abitudini che cita più spesso ci sono un’alimentazione equilibrata, allenamenti regolari e una grande attenzione al riposo. Dormire a sufficienza, mantenere una routine stabile e prendersi cura del proprio corpo sarebbero elementi fondamentali del suo benessere. Un approccio che rientra perfettamente nelle nuove tendenze del lifestyle contemporaneo, dove la longevità e il benessere fisico vengono sempre più associati a scelte quotidiane sostenibili.

Alimentazione ed esercizio: la disciplina quotidiana

Per Chuando Tan la formula del benessere parte da un principio semplice: "Siamo ciò che mangiamo". Secondo il fotografo singaporiano, il 70% dell’aspetto fisico dipenderebbe dall’alimentazione e il restante 30% dall’attività fisica. La sua giornata inizia con una colazione ricca di proteine: sei uova sode, ma solo due tuorli per limitare l’apporto di colesterolo. A queste aggiunge un bicchiere di latte e, talvolta, avocado e frutti di bosco. Un mix pensato per fornire energia e nutrienti fin dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata predilige piatti semplici e bilanciati: pollo con riso, verdure grigliate e zuppa di pesce. Non rinuncia completamente ai piccoli piaceri: il gelato è la sua debolezza ma se lo concede solo occasionalmente e sempre nella prima metà della giornata. Evita invece caffè e tè, preferendo bere molta acqua. Non fuma e non consuma alcolici; la sera opta per una cena leggera a base di insalata fresca e assume vitamina C per sfruttarne le proprietà antiossidanti. Accanto alla dieta, l’esercizio fisico è una componente imprescindibile. Tan pratica allenamento di forza quattro volte a settimana, dedicando circa mezz’ora a ogni sessione. L’allenamento è seguito da attività cardio: a causa di un infortunio al ginocchio ha rinunciato alla corsa e preferisce camminare a passo sostenuto sul tapis roulant. A questo aggiunge il nuoto, che cerca di praticare quotidianamente per circa un’ora.

Pochi prodotti per la pelle e un sonno regolare

L’aspetto sorprendentemente giovane del fotografo ha alimentato negli anni molte ipotesi tra i suoi follower. C’è chi sospetta interventi di chirurgia estetica o trattamenti cosmetici sofisticati. Il diretto interessato ha sempre smentito queste supposizioni. "Ho la pelle molto sensibile - ha spiegato più volte - per questo uso solo due prodotti al giorno: un detergente viso in gel e una crema idratante". In passato gli è stato regalato un trattamento con Botox, ma dopo averlo provato ha deciso di non ripeterlo, non apprezzandone l’effetto. L’unica concessione estetica che ammette riguarda la tinta per capelli, utilizzata per coprire le prime ciocche grigie. Più che ai trattamenti di bellezza, Tan attribuisce grande importanza alla qualità del sonno. Il fotografo cerca di mantenere un ritmo regolare: andare a dormire prima delle 23 e svegliarsi presto al mattino. È convinto che lavorare fino a tarda notte o restare svegli davanti alla televisione dopo mezzanotte possa avere effetti negativi sulla salute. Per favorire un riposo profondo evita perfino di mangiare nelle cinque o sei ore precedenti al sonno. "Andare a letto presto vale sempre la pena. Dormire a sufficienza permette di essere più produttivi durante il giorno", ha assicurato.

L’equilibrio mentale e il valore dell’ottimismo

Oltre alla cura del corpo, per Chuando è importante il benessere mentale ed emotivo. Per lui, mantenere un atteggiamento positivo e coltivare relazioni sincere è una componente essenziale di una vita equilibrata. Un approccio ottimista può influire anche sul modo in cui il corpo affronta il passare degli anni. La disponibilità ad affrontare nuove sfide, insieme a uno spirito curioso e aperto, contribuirebbe a rallentare gli effetti dell’invecchiamento e a migliorare la qualità della vita. Una visione condivisa anche da Tristan Lee, il Dorian Gray inglese. A 53 anni, Lee sostiene di dimostrarne poco più di venticinque e, proprio come Tan, attribuisce il suo aspetto alla disciplina, alla cura di sé e a uno stile di vita improntato alla costanza.