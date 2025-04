Il segreto di Chuando Tan, l'uomo di 60 anni che ne dimostra 20

Chuando Tan è stato un modello negli anni '80, un cantante pop negli anni '90 e poi ha consolidato la sua carriera nella fotografia. Eppure, sembra che il tempo non sia passato per lui, perché il suo aspetto stupisce il mondo: nel 2026 compirà 60 anni e ne dimostra ancora 20 . Il fotografo e influencer, nato a Singapore nel marzo 1966 , sembra avere il segreto dell'eterna giovinezza e non solo lo mette in pratica, ma lo mostra anche sui suoi social media e spiega come poter seguire il suo esempio. A quanto pare, la pelle impeccabile e il fisico tonico non sono dovuti solo alla genetica, ma anche (e soprattutto) alle scelte che fa ogni giorno. La routine quotidiana di Chuando prevede un approccio disciplinato ma flessibile per raggiungere la longevità. Tutto si riduce a sane abitudini.

La dieta sana e l'allenamento

Tan è fedele al principio che sei ciò che mangi e crede che la salute di una persona, così come il suo aspetto, dipendano per il 70% dal cibo che mangia e per il 30% dall'attività fisica. Ecco perché a colazione mangia 6 uova sode con solo 2 tuorli (a causa del colesterolo). Inoltre, beve un bicchiere di latte e a volte aggiunge avocado con frutti di bosco alla sua colazione. Questa è una buona quantità di proteine ​​ed energia per iniziare la giornata. Oltre alle uova, durante il giorno mangia pollo con riso, verdure grigliate e zuppa di pesce. Il fotografo non ha nascosto che il gelato è il suo punto debole ed è per questo che a volte lo mangia, ma solo nella prima metà della giornata. Evita anche caffè e tè, ma beve molta acqua. Non fuma, non beve alcolici e mangia un'insalata di verdure fresche a cena. Assume inoltre un integratore di vitamina C per favorire la riparazione del corpo grazie ai suoi benefici antiossidanti. Tan fa allenamento di forza 4 volte a settimana, o almeno 3 se è troppo impegnato. Non dedica più di 30 minuti a questa attività. L'allenamento di forza è sempre seguito da un allenamento cardio; tuttavia, a causa di un infortunio al ginocchio, non corre, ma cammina a passo veloce sul tapis roulant. Inoltre, cerca di nuotare tutti i giorni: la sera va in piscina e nuota per circa un'ora.

Cura della pelle e sonno

Alcuni follower sono convinti che Tan si sottoponga a interventi di chirurgia plastica e utilizzi cosmetici specifici. Ma il diretto interessato ha smentito tutto: "Ho la pelle sensibile, ecco perché uso solo due prodotti al giorno: un detergente viso in gel e una crema idratante". In realtà una volta gli è stato regalato un trattamento al Botox. L'ha provato, ma non gli è piaciuto l'effetto. Da allora non è più andato in centri estetici. Tuttavia, Tan ha ammesso di usare la tinta per capelli per nascondere le ciocche grigie. Un altro aspetto importante menzionato dal fotografo di Singapore è che per lui è fondamentale mantenere un ritmo del sonno regolare, evitando di restare sveglio oltre le 23 e svegliarsi presto ogni giorno. Chuando è fermamente convinto che lavorare fino a tardi o guardare film dopo mezzanotte non contribuisca alla buona salute. Per assicurarsi un sonno di qualità, evita addirittura di mangiare 5 o 6 ore prima di andare a letto. "Vale la pena andare a letto presto. Avendo dormito abbastanza, si riuscirà a fare di più durante il giorno rispetto a lavorare di notte", ha osservato.

L'importanza della positività

Chuando Tan ha infine sottolineato l'importanza della salute mentale ed emotiva, riconoscendo il valore di relazioni positive e di una buona prospettiva mentale. Crede che mantenere uno spirito gioviale e interagire con le persone care sia essenziale per una vita appagante. Un atteggiamento positivo influenza significativamente il processo di invecchiamento: l'ottimismo e la disponibilità ad affrontare nuove sfide possono attenuare gli effetti dell'invecchiamento e migliorare la qualità della vita. Dello stesso avviso Tristan Lee, il Dorian Gray inglese che ha 53 anni ma ne dimostra 25 e, proprio come Tan, si prede cura di se stesso con grande passione, devozione e sacrificio.