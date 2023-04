La folle dieta di Joaquin Phoenix per diventare Joker: "Sono quasi impazzito"

Per trasformarsi in Joker Joaquin Phoenix ha perso ben 25 chili in tre mesi, seguendo una dieta decisamente drastica. "Inizi davvero a impazzire quando perdi quella quantità di peso in così poco tempo. Ho avuto ripercussioni importanti sulla mia psiche, molto utili per la mia interpretazione", ha fatto sapere l’attore che per il ruolo ha vinto il Premio Oscar. Phoenix è stato monitorato costantemente da un nutrizionista, che gli ha permesso di mangiare solo: mele, lattuga, asparagi e fagiolini al vapore.