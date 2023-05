Chanel Totti e la torta virale: ecco come nasce e perché è così famosa

Anche Chanel Totti è diventata una 'ugly-cake' addicted . La nuova moda in fatto di torte di compleanno, e non solo, è proprio quella che la figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi ha scelto per festeggiare i suoi 16 anni. Ma cos'hanno di particolare queste torte?

Da dove nasce l'idea delle 'Ugly-cake'

Come si evince dalla traduzione letterale sono delle "torte-brutte", volutamente brutte per essere precisi, che in genere riportano disegni ma anche frasi provocatorie, sarcastiche o divertenti. Da qualche mese le 'ugly-cake' dall'estetica prettamente vintage spopolano su Instagram e Tik Tok. L'intento? Quello di superare la perfezione estetica della pasticceria degli ultimi anni rendendola meno rigida e molto dissacrante. Con battute che diventano virali in poche ore. La speranza - ma stando a molti commenti sui social è così - è che siano anche buone.