La dieta di Chris Hemsworth per diventare Thor (grazie a uno chef spagnolo)

Dieta rigorosa e intenso allenamento: così Chris Hemsworth è riuscito a diventare Thor, sicuramente il suo personaggio più noto fino ad oggi. In questi anni l'attore australiano ha potuto contare sul prezioso aiuto di uno chef e nutrizionista spagnolo, che ha svelato i segreti della star. "Quando ti alleni per costruire muscoli degni di Thor devi mangiare bene", ha spiegato Sergio Luján Perera in un'intervista rilasciata a News.com.au.