Come dimagrire a gennaio: come fare e cosa mangiare per rimettersi in forma

Gennaio, da sempre, è il mese dei buoni propositi su alimentazione e attività fisica. Cosa fare per rimettersi in forma dopo le feste? Cosa mangiare? Come sgonfiarsi? Sono alcune delle domande più gettonate e nessuno meglio di un esperto può rispondere. Ne abbiamo parlato con Luca Di Tolla, nutrizionista, in queste settimane impegnato con Filippo Magnini e Samanta Togni su La7 nel programma "Amarsi un po'" e questi sono i consigli che ha voluto dare. Niente di drastico, solo alcuni seggerimenti da seguire con continuità tra alimentazione sana e attività fisica.