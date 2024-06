Victoria Beckham a 50 anni cambia la sua dieta

Perché Victoria Beckham ha cambiato la sua dieta

"Sono molto disciplinata nel modo in cui mangio, nel modo in cui mi alleno", ha spiegato Victoria Beckham in una recente intervista a Grazia. "Questo è proprio quello che sono. Ma mi piace bere qualcosa e non ho intenzione di essere uno di quei tipi, 'Ah, ci sono troppe calorie in un bicchiere di vino'. La vita è troppo breve, divertiamoci". Victoria vuole quindi continuare a mangiare sano senza però rinunciare a qualche sgarro di tanto in tanto. "Seguo una dieta sana, ma mi piace bere un bicchiere di vino o due o una tequila", ha chiarito.

L'intenso allenamento di Victoria Beckham

Victoria Beckham sembra ora più rilassata a tavola mentre in palestra continua ad allenarsi duramente. Negli ultimi anni ha sostituito gli esercizi cardio con i pesi. "Il benessere è davvero importante per me. Mi alleno cinque giorni alla settimana. Faccio un'ora e mezza circa". Dopo un'intensa seduta beve un frullato proteico che prepara David, con il quale Victoria condivide la passione per lo sport.