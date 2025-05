Michelle Hunziker, ecco cosa non mangia mai per restare giovane a 48 anni

Il tempo sembra non passare mai per Michelle Hunziker : la conduttrice svizzera ha quasi 50 anni ma ne dimostra a malapena trenta. Il suo segreto di bellezza? Sport, cura di sé, dieta rigorosa e c'è una cosa che Michelle non mangia mai, sulla quale si è detta intransigente e che probabilmente rientra nei suoi segreti di giovinezza. " Sveglia tutte le mattine alle sei e un quarto perché le mie bambine devono uscire alle 7.30 e per me la colazione è un pasto molto importante: per la famiglia e per il fisico. La preparo la sera prima: uova, yogurt, frutta, torte fatte in casa. Poi a scuola loro e in palestra io. Un’ora di allenamento, pesi e arti marziali, e si parte con tutta la giornata", ha rivelato l'ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi.

Cosa mangia Michelle Hunziker per restare in forma

Michelle Hunziker ha ammesso di cenare sempre alle 19 e poi digiuno fino alla colazione del giorno seguente. "Io mangio consapevole sempre, colazione, pranzo e cena, sano e pulito e possibilmente sempre a casa perché so cosa ingerisco. Quando cominci a conoscere i macronutrienti e capisci il tuo corpo, il tuo fisico, il tuo peso, sai di cosa hai bisogno e di quanti grassi e proteine e carboidrati. - ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera - Da me non mancano mai fibre, quindi verdure. Non manca mai un bel primo, sempre comunque pasta o riso integrale. Però invece che farmelo alla amatriciana, mi faccio 70 grammi magari di pasta integrale con le zucchine, piuttosto che con i broccoli o al pomodoro. E poi c’è sempre o carne o pesce o uova sul mio tavolo. Formaggi pochissimi".

Cosa non mangia mai Michelle Hunziker per restare giovane

C'è una cosa che Michelle Hunziker non mangia mai e che potrebbe essere il vero segreto della sua giovinezza nonostante gli anni che passano: niente zuccheri raffinati. Mai. "Su questo sono durissima", ha precisato. "Ho studiato parecchio. Gli zuccheri cattivi, cioè quelli raffinati, sono veleno, il veleno di questo millennio e la gente non lo capisce. Ma c’è molto materiale per informarsi adesso. E io sono una persona molto curiosa. Evito anche parecchi vini per questo, scelgo solo quelli a zucchero zero. Sono accortezze ma vanno prese".

Che sport pratica Michelle Hunziker: l'allenamento

"Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente”, ha detto Michelle Hunziker.