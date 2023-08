Cosa mangia Michelle Hunziker a colazione, pranzo e cena e quante volte si allena

Per Michelle Hunziker il tempo pare essersi fermato: a quasi 50 anni la showgirl svizzera sembra una ragazzina. Tutto merito di uno stile di vita sano e corretto. A Tv Sorrisi e Canzoni l'ex moglie di Eros Ramazzotti ha svelato quante volte a settimana si allena e cosa mangia ogni giorno a colazione, pranzo e cena. La conduttrice Mediaset ha fornito anche un importante consiglio: quello di essere sempre costante per raggiungere risultati ottimali.

Cosa mangia Michelle Hunziker a colazione

“È importantissimo equilibrare i macronutrienti: grassi, carboidrati e proteine, almeno durante la settimana, visto che veniamo da un periodo in cui si è un po’ esagerato con il cibo e anche con l’alcol. - ha spiegato Michelle Hunziker - Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Poi un caffettino o un tè e la colazione è perfetta, inserendo solo i grassi vegetali buoni delle noci, che sono anche un toccasana per l’intestino. Poi mangio anche due fette biscottate. A metà mattina va bene un frutto o uno snack, come mi capita quando sono a lavorare e non ho tempo”.

La dieta di Michelle Hunziker: cosa mangia ogni giorno

“Orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata. Questo è un pasto completo di proteine, carboidrati e un pochino di grasso attraverso l’olio. La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno”, ha aggiunto Michelle Hunziker, che va pazza anche per il risotto con asparagi bianchi.

Che sport pratica Michelle Hunziker: l'allenamento

"Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente”, ha detto Michelle Hunziker.