Ecco gli otto "falsi miti" sull’alimentazione sana svelati dall’Iss: dallo zucchero all’acqua, fino al lattosio 

La moda delle diete senza glutine, spesso promosse come salutari o utili per dimagrire, è priva di fondamento scientifico per chi non soffre di celiachia o sensibilità specifiche. Eliminare cereali come frumento, orzo o farro significa rinunciare a carboidrati complessi, fibre, vitamine, minerali e proteine essenziali. Per i celiaci, evitare il glutine è necessario, ma per gli altri questa scelta può portare a carenze nutrizionali senza benefici reali.

Bere tanta acqua non fa perdere peso

L’idea che bere moltissima acqua aiuti a dimagrire è un errire. Una corretta idratazione, circa 2 litri al giorno per un adulto in condizioni normali, favorisce la sazietà riempiendo lo stomaco, ma non brucia calorie. Al contrario, un eccesso di acqua può diluire minerali essenziali come sodio e potassio nel sangue, con potenziali rischi per la salute.

L’ananas non brucia i grassi

L’ananas è spesso celebrato per le sue presunte proprietà “brucia-grassi” legate alla bromelina, una sostanza che facilita la digestione delle proteine. La bromelina però si trova nel gambo, non è commestibile e non sta nel frutto. Sebbene l’ananas sia un alimento sano, ricco di calcio, potassio, vitamine e povero di calorie, non ha effetti diretti sulla perdita di peso.

Evitare il lattosio senza necessità è controproducente

Si pensa che i cibi senza lattosio siano più leggeri o salutari, ma questa è una falsa credenza. Il lattosio, presente nel latte, va evitato solo da chi è intollerante. Per chi non ha problemi, eliminare il lattosio può ridurre la produzione di lattasi, l’enzima necessario per digerirlo, portando a un’intolleranza acquisita. Scegliere alimenti senza lattosio senza una diagnosi medica è quindi un errore che può compromettere la capacità di digestione a lungo termine.