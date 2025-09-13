Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il cibo che Georgina Rodriguez mangia ogni giorno per non invecchiare

La fidanzata di Ronaldo è sostenitrice dello stile di vita sano e attivo: uno dei suoi alimenti preferiti contiene proprietà anti-invecchiamento
2 min

Come Cristiano Ronaldo, anche Georgina Rodríguez si prende molta cura della sua alimentazione e salute fisica. Motivo per cui mantiene uno stile di vita caratterizzato da una dieta sana e da una routine di esercizi. Nella sua serie Netflix, Soy Georgina, l'influencer ha raccontato il suo stile di vita glamour e condiviso alcuni consigli per mantenersi in salute e in forma.

Cosa mangia Georgina Rodriguez per prevenire l'invecchiamento

Georgina Rodriguez ha parlato di uno dei suoi cibi preferiti, affermando che dovrebbe far parte della dieta quotidiana di tutti per i suoi benefici anti-invecchiamento. Lei lo consuma spesso, quasi ogni giorno con deliziose e variegate ricette. Si tratta degli asparagi selvatici, un ortaggio che si distingue per le sue proprietà antiossidanti e depurative e che, abbinato alla routine di allenamento, è sufficiente per regalare un corpo invidiabile e una pelle perfetta.

Quali sono i benefici del consumo di asparagi selvatici

Gli asparagi selvatici sono ricchi di antiossidanti, come la vitamina C e la vitamina E, che aiutano a combattere i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento cellulare. Inoltre, forniscono acido folico e vitamina K, essenziali per la rigenerazione dei tessuti e la tonicità della pelle. Grazie alla loro ricchezza di fibre e al loro effetto depurativo, favoriscono inoltre l'eliminazione delle tossine, il che si traduce in una pelle più luminosa e un organismo più equilibrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alimentazione

Da non perdere

L'abitudine che fa invecchiare prima7 alimenti favoriscono la comparsa di rughe