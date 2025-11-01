Come si mantiene giovane Sergio Ramos: "Ecco cosa mangio ogni 15 giorni"

L'allenamento di Sergio Ramos

"La mia routine in palestra è di quattro giorni a settimana, distribuisco i gruppi muscolari e inizio ogni giornata con circa 15 minuti di cardio", ha spiegato Sergio Ramos a proposito della disciplina che gli ha permesso di rimanere al top. La routine è suddivisa in diversi blocchi. Per i dorsali e i bicipiti, il calciatore esegue tre serie di rematori con manubri e bilanciere, insieme a tre serie da sei a otto ripetizioni di curl per bicipiti su panca inclinata e macchina con cavi. Per petto e tricipiti opta per distensioni con manubri e croci, sempre in tre serie da sei-otto ripetizioni. Il lavoro addominale è imprescindibile: plank, crunch ed estensioni della schiena, in tre o quattro serie da sei a otto ripetizioni per esercizio. E naturalmente Ramos non lesina sugli esercizi per le gambe: squat, affondi laterali e presse per i polpacci, il tutto in quattro serie da sei ripetizioni.

La dieta di Sergio Ramos

Non esiste allenamento efficace senza una corretta alimentazione. Sergio Ramos ne è pienamente consapevole e la sua dieta è un esempio per molti atleti. "Pratico il digiuno intermittente due o tre volte a settimana, allenandomi senza colazione e poi bevendo un frullato proteico. Per i pasti, alterno insalate con pesce e carne: è necessaria una dieta equilibrata perché il corpo ha bisogno di questi nutrienti per prestazioni ottimali". Carni magre, pesce alla griglia, insalate di verdure e zero cibi ultra-processati. È così semplice ed efficace. "Quando hai mantenuto una tale disciplina per così tanti anni, e quella che una volta era una routine è diventata un'abitudine, il tuo corpo ne ha bisogno. Quando sei in vacanza, il tuo corpo ne ha bisogno", ha assicurato Ramos.

Sergio Ramos, un esempio da seguire

Ma Sergio Ramos non nasconde il suo lato più umano. Non si nega i piccoli piaceri della vita: "Quando ero giovane, mi chiamavano 'maionese' perché ero ossessionato dalla 'maionese', la adoro", ha confidato. E poi: "Prendo l'hamburger e continuo a girarlo e rigirarlo, mettendolo dentro. Mi rimane incastrato tra i baffi e la barba e sembro Babbo Natale. Se ti prendi cura di te stesso per 29 giorni, va bene concederti uno sfizio il trentesimo". Anche i churros hanno un ruolo da protagonisti: "Ogni due settimane vado con i miei amici a mangiare churros con il cioccolato, uno dei miei dolcetti preferiti". E una volta al mese, va al fast food con i suoi figli: "Una volta al mese, ci concediamo uno sfizio. Con doppia Coca-Cola Light, patatine fritte grandi e maionese non solo grande, ma enorme. Ogni tanto si può fare".