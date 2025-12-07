Martina Colombari e il piatto unico, cosa non mangia mai per restare giovane a 50 anni  

Era, è e resta sempre bellissima. Martina Colombari è l'esempio di una donna che sta "invecchiando" nel migliore dei modi, conducendo uno stile di vita corretto, basato su un alimentazione sana e consapevole. L'ex Miss Italia vede l'alimentazione come una vera e propria cura anti-age e per questo preferisce cibi biologici, vegetali, di stagione e limita quelli industriali, con un occhio particolare alla salute intestinale, evitando carni rosse, riducendo quelle bianche, scegliendo cereali integrali e concedendosi sgarri occasionali come pizza o gelato. Il segreto della Colombari è il piatto unico , una vera e propria strategia quotidiana che tutti possono emulare.

Cosa mangia Martina Colombari, la strategia del piatto unico

Ospite del podcast A tavola con lader, Martina Colombari ha svelato di consumare giornalmente il piatto unico. Ovvero un pasto completo servito in un'unica portata, che combina tutti i nutrienti necessari (carboidrati, proteine, grassi, fibre) seguendo proporzioni bilanciate. "Sia a pranzo che a cena - ha precisato la moglie di Costacurta - anche se la proteina poi cambia". Ha dunque ribadito di mangiare pochissima carne e neppure il pesce, a meno che non sia un pescato del giorno. "Evito quello d'allevamento dopo aver visto alcuni documentari. Dunque la mia proteina è quasi sempre vegetale: legumi, formaggi, uova", ha rivelato.

Martina Colombari e l'importanza dei carboidrati

Spesso demonizzati, i carboidrati sono invece importantissimi. E Martina Colombari ci ha tenuto a precisare che nel suo piatto unico c'è sempre una dose di carboidrati: "Grano saraceno, riso integrale, riso nero o rosso, farro, orzo. Se mangio la pasta la mangio di legumi ma una dose di carboidrato c'è sempre. Facendo attività fisica cerco di darmi una sorta di fabbisogno giornaliero per poter gestire la giornata".