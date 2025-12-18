Corriere dello Sport.it
Il segreto per non ingrassare durante le feste di Natale© Kelsey Chance/ Unsplash

Il segreto per non ingrassare durante le feste di Natale

Feste senza paura della bilancia: i consigli del nutrizionista per mangiare con equilibrio e limitare l’aumento di peso
3 min

Le feste sono una maratona a tavola, ma come in ogni gara che si rispetti serve una strategia. Per chi non vuole arrivare a gennaio con la bilancia in rosso, arriva il piano anti-abbuffate di Giorgio Calabrese, nutrizionista e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute. L’obiettivo? Limitare i danni e chiudere le vacanze con un aumento di peso massimo di mezzo chilo. Il primo tempo si gioca tra la Vigilia e il pranzo di Natale, quando tra primi, secondi, dolci e brindisi è difficile tenere il freno a mano tirato. "Se si è trasgredito a pranzo – spiega Calabrese – la sera di Natale basta una grande insalata e un frutto". Una mossa difensiva per riequilibrare subito la partita. Il 26 dicembre, Santo Stefano, non è invece una giornata da eccessi. Qui la parola d’ordine è normalità. A pranzo via libera a 60-70 grammi di pasta con legumi o verdure, una porzione di verdure e un frutto. A cena pesce al sale, oppure carne bianca o formaggio, verdure, 50 grammi di pane integrale e frutta. Così si arriva al cenone di Capodanno in condizioni ideali, pronti per una nuova "trasgressione controllata".

Come evitare di ingrassare durante le feste di Natale

Tra una festa e l’altra, il consiglio è tornare subito alle buone abitudini. "Meglio carne bianca, bresaola o prosciutto con verdure, pane integrale e frutta. La sera un minestrone con pasta o riso", suggerisce l’esperto. Una fase di recupero fondamentale prima del secondo round tra il cenone del 31 e il pranzo del primo gennaio. Capitolo dolci, da sempre il vero avversario della linea. Pandoro e panettone non sono vietati, ma vanno gestiti con attenzione. "Una sola fetta al giorno - chiarisce Calabrese - a colazione al posto di biscotti o fette biscottate, oppure come merenda". Disciplina e continuità sono la chiave per evitare i classici 2-3 chili in più.

La dieta mediterranea resta la migliore

Secondo il nutrizionista, il Natale 2025 vede gli italiani sempre più fedeli alla dieta mediterranea. Una scelta vincente: fa bene alla salute e anche al portafoglio. Del resto è seguita anche da star del calibro di Tom Cruise e Brad Pitt. La cucina di casa nostra, appena riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, resta la migliore alleata per godersi le feste senza perdere la forma. Perché anche a tavola, come nello sport, vince chi sa dosare energie e piaceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

