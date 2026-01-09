Quale vino beve Messi con la Sprite e quanto costa

Leo Messi sa sempre come stupire, dentro e fuori dal campo. Di recente il calciatore ha rivelato la sua bevanda alcolica preferita . Un vino che appartiene alla sua esclusiva linea personale: lo Syrah della Lionel Collection . Tuttavia, fedele alle sue radici e alla semplicità che lo caratterizza, il campione non ha esitato a confessare che gli piace "diluirlo" con una Sprite , scatenando così un'ondata di commenti tra i suoi follower e gli amanti del vino.

Il curioso mix di Messi: quale vino beve con la Sprite e quanto costa

Questo Syrah che tanto piace a Messi è caratterizzato da intensi aromi di frutta nera matura, note speziate e un sottile tocco minerale: qualità originariamente pensate per accompagnare arrosti di carne o formaggi stagionati. Si può acquistare solo online, sul sito di Lionel Collection e il prezzo di ogni bottiglia si aggira intorno ai 60 euro.

La linea di vini pregiati di Messi è prodotta da una cantina italo-svizzera

La Lionel Collection è prodotta con uve pugliesi, ma è vinificata in Svizzera dalla cantina-italo svizzera MM Winemaker ha vinto oltre 500 premi internazionali. "Cerco sempre di assicurarmi che tutto ciò che porta il mio nome sia qualcosa con cui mi identifico, qualcosa di alta qualità e qualcosa fatto con dedizione", ha spiegato Messi a proposito del progetto. Così, anche in un mix popolare come vino e soda, lo sportivo mantiene un elevato standard qualitativo.