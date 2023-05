Florenzi, la moglie diventa insegnante di yoga: la dedica che emoziona

C'è una importante novità nella vita privata di Alessandro Florenzi: la moglie del giocatore della Roma è diventata una insegnante di yoga. A farlo sapere la stessa Ilenia Atzori su Instagram, postando il certificato conseguito di recente e spiegando ai suoi follower il traguardo appena raggiunto: "Sono così grata per quest’anno passato, per le persone che ho incontrato per quanto sapere mi è stato concesso. Mi sento fortunata per quanto tutti i miei insegnanti mi hanno nutrita, non conosco il mio fine in questa vita ma continuo ad essere certa che sono davvero sul mia strada. Vivere lo yoga nelle viscere è una scelta, ricevere così tanto sapere è un’opportunità, scoprirlo dalle radici, a Rishikesh dove tutto è nato, è un’illuminazione. Agli scettici. Non pretendo mi crediate ma provateci. Indossa quanti più vestiti possibili, cambiali e rimettili ogni volta che lo desideri, esci dalla zona di comfort, non precluderti la possibilità di provarci, a tuo modo con i tuoi mezzi liberati dalla gabbia dell’ ignoranza, fidati del tuo cuore, ascoltati e torna a crederti. Namaste".