La regola del 6-6-6 che aiuta gli over 60 a rimettersi in forma  

Una nuova routine di allenamento sta guadagnando popolarità tra gli over 60 grazie alla sua semplicità, efficacia e basso rischio fisico. Si chiama regola 6-6-6, una linea guida facile da seguire che suggerisce di camminare due volte al giorno per un'ora, integrando ogni sessione con un riscaldamento di sei minuti prima e sei minuti di stretching dopo. L'obiettivo: migliorare la salute cardiovascolare, tenere sotto controllo il peso e rafforzare i muscoli, senza dover andare in palestra o ricorrere ad allenamenti intensi. Un'alternativa realistica per integrare l'attività fisica nella routine quotidiana, anche in età avanzata.