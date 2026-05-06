George Clooney compie 65 anni, la routine di allenamento che lo mantiene in forma lontano da Hollywood

A 65 anni, George Clooney ha scelto una quotidianità distante dal glamour di Hollywood. Nella sua proprietà in Francia, l’attore premio Oscar conduce una vita scandita da ritmi semplici e attività concrete, condivise con la moglie Amal Clooney e i figli. La tenuta, immersa nella campagna, si estende tra vigneti e uliveti: cento ettari di viti e oltre mille alberi di olivo. Qui il lavoro manuale non è delegato ma parte integrante della vita familiare. Clooney si occupa in prima persona della manutenzione, coinvolgendo i figli in attività quotidiane come dipingere una recinzione o guidare il trattore. Un approccio educativo che punta all’autosufficienza e al contatto diretto con la realtà, lontano da eccessi tecnologici e riflettori.

Come si mantiene in forma George Clooney

Accanto alla vita in campagna, la forma fisica resta una priorità. George Clooney ha raccontato di allenarsi ogni giorno, con un’attenzione crescente al mantenimento della massa muscolare, inevitabilmente messa alla prova dal tempo. Per farlo, utilizza anche tecnologie innovative: un sistema composto da giubbotto e fasce per le gambe che trasmettono impulsi elettrici ai muscoli, simulando la resistenza dell’allenamento con i pesi. Una soluzione che, secondo l’attore, gli ha permesso di sviluppare forza nonostante l’età. La routine include inoltre attività all’aperto come la mountain bike, che pratica costantemente per testare la propria resistenza, e discipline come il tiro con l’arco, inserite anche nel percorso educativo dei figli.

Educazione e disciplina, il modello Clooney

La vita nella tenuta francese riflette una precisa visione educativa. I figli sono coinvolti nelle faccende domestiche - dal riordino alla preparazione della tavola - e incoraggiati a sviluppare autonomia e senso pratico. Clooney, cresciuto in un contesto in cui era necessario imparare a risolvere problemi concreti, considera queste esperienze fondamentali. Si definisce abile nelle riparazioni domestiche e preferisce intervenire direttamente piuttosto che affidarsi a tecnici esterni. L’obiettivo è chiaro: offrire ai figli una crescita lontana dalla cultura della celebrity e costruire una resilienza personale. Una filosofia che si riflette anche nella sua routine: meno red carpet e più vita reale, tra esercizio fisico, lavoro manuale e disciplina quotidiana.