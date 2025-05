Le 4 regole di George Clooney: come essere giovani dopo i 60 anni

George Clooney continua a stupire a 64 anni: dopo decenni è ancora uno dei sex symbol di Hollywood. Il suo segreto non sta in diete estreme o routine impossibili ma in uno stile di vita equilibrato che combina un'alimentazione sana, esercizio fisico regolare e una vita familiare appagante. Clooney continua a dare priorità al suo benessere, influenzato positivamente dalla moglie, Amal, anche lei sostenitrice della salute e del fitness.

La dieta e l'allenamento di George Clooney

La base della dieta di George Clooney è la cucina mediterranea, ricca di ingredienti freschi come verdura, frutta, pesce olio d'oliva e cereali integrali. La sua chef personale, l'italiana Viviana Frizzi, prepara la maggior parte dei pasti a casa, consentendo un controllo totale sugli ingredienti e sulle porzioni. Clooney apprezza la pizza margherita e la pasta fatta in casa e non disdegna piatti libanesi e indiani. Le cene in famiglia, con la moglie e i figli Ella e Alexander, sono una priorità, creando un'atmosfera rilassata e favorendo il legame con i gemelli. Per quanto riguarda l'esercizio fisico, Clooney è un appassionato di tennis e un fan del Bikram yoga, una forma di yoga praticata in un ambiente riscaldato per eliminare le tossine.

Come si mantiene in forma George Clooney

Oltre alla dieta e all'esercizio fisico, George Clooney ha smesso di fumare e apprezza il tempo trascorso con la sua famiglia. Il suo matrimonio con Amal ha avuto un impatto positivo sul suo stile di vita, ispirandolo a dare priorità alla salute e al benessere. L'attore ha dichiarato di sentirsi "l'uomo più fortunato del mondo" e che la sua famiglia è la sua massima priorità.

Il superfood che mangia a colazione Amal Clooney

Come il marito, anche Amal Clooney ha sempre un aspetto sensazionale e a quanto pare è tutto merito del superfood che consuma abitudinariamente a colazione: le alghe. Una scelta insolita per molti ma in realtà sono ricche di iodio per l'energia e il metabolismo, piene di oligoelementi per il cervello e l'umore e con fibre prebiotiche che aiutano l'intestino. Leggere, ricche di nutrienti nonché una delle migliori fonti naturali di iodio, ottimo per la salute della tiroide.