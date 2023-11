Alice Campello rivela: "Volevo rifarmi il seno, ma ora sono felice"

Come tante influencer, wags e starlette anche Alice Campello era pronta a rifarsi il seno per apparire più sexy. La moglie di Alvaro Morata l'ha confessato nel podcast di Violeta Mangrinan (compagna, tra l'altro, dell'ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio). È stata proprio la conduttrice ad aprire l'argomento: "Mi sono operata sei anni fa, trovavo il mio seno brutto. Un complesso che avevo e che ho voluto superare. A volte, però, quando indosso abiti trasparenti, mi sento volgare".

Morata, la moglie Alice Campello non ha rifatto il seno

"Anche io volevo rifarmi il seno per averlo più grande ma poi non l'ho più fatto. Oggi sono felice così perché mi sembra molto più elegante", ha fatto sapere Alice Campello, che da Alvaro Morata ha avuto quattro figli. Per ora la 28enne non ha mai ceduto al fascino della chirurgia estetica: preferisce seguire una corretta alimentazione e fare adeguata attività fisica. Dopo così tante gravidanze, però, Alice non ha mai negato di avere le smagliature come tutte le donne. "Ma va bene così", ha ribadito.