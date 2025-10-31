Noemi Bocchi sfoggia la sua nuova borsa di lusso, qual è e quanto costa

Noemi Bocchi sempre molto elegante e raffinata e soprattutto inseparabile da Francesco Totti . La 37enne non è mancata alla presentazione dello spot per Amaro Montenegro, che vede protagonisti l'ex capitano giallorosso e Luciano Spalletti. E per questa importante uscita, oltre ad apparire bellissima, Noemi ha sfoggiato anche una nuova borsa. Ovviamente di lusso e, molto probabilmente, regalo con cui Totti l'ha omaggiata qualche settimana fa in occasione del loro terzo anniversario insieme . Si tratta di una Hermès Birkin, uno dei modelli più iconici e riconoscibili della maison francese. Tra i più amati dalle star e soprattutto dalle wags: Wanda Nara ne possiede diversi modelli , così come Georgina Rodriguez, che di recente non ha esitato ad acquistare quello più costoso al mondo , realizzato in pelle di coccodrillo.

La nuova borsa Birkin di Noemi Bocchi

La nuova Birkin di Noemi Bocchi è in beige chiaro con chiusura e lucchetto in metallo oro. Potrebbe trattarsi di un regalo di Francesco Totti visto che poco tempo fa la flower designer ha condiviso sui social la scatola di Hermès ricevuta per il terzo anniversario insieme all'ex attaccante della Roma. In boutique Hermès, una Birkin nuova parte da circa €9.000–€12.000 per i modelli base. Ma, a seconda di dimensione, pelle e metalli, può arrivare facilmente a €20.000–€30.000 o più. Sul mercato del resale, specialmente per colori o pelli rari, i prezzi possono superare €40.000–€100.000.

Il valore della Birkin Hermès

La Hermès Birkin è considerata una delle borse più prestigiose (e costose) al mondo, e il motivo non è solo il marchio, ma una combinazione di artigianato, esclusività, materiali e status culturale. Ad oggi è un simbolo di ricchezza, eleganza e potere.

Ogni modello è realizzato interamente a mano da un singolo artigiano Hermès in Francia, e vengono utilizzate alcune delle pelli più rare e costose al mondo. Togo, Clemence, Epsom (pelli di vitello); Ostrich, Crocodile, Alligator, Lizard per versioni esotiche, e accessori in oro massiccio o palladio. Queste borse non sono poi esposte nelle vetrine dei negozi: c'è una lista d'attesa per acquistarle. Inoltre una Birkin è considerata un investimento: alcune versioni aumentano di valore nel tempo, soprattutto quelle limitate o in pelli rare. Nel mercato del lusso di seconda mano, una Birkin in buone condizioni può valere più del prezzo d’acquisto originale.