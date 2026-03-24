Trapianto di capelli in Turchia dal medico dei vip, tutto quello che c'è da sapere: costi, pericolo di ricaduta e durata dell'intervento

Col passare del tempo, un campione può perdere il pelo (il talento no, quello mai, soprattutto in alcuni casi)... ma non i capelli. Anche tra i calciatori cresce sempre di più negli ultimi anni la tendenza di “rifarsi” la chioma. Tanti di loro, tra cui Ronaldinho e Cafu, passando dall'inglese John Terry, al portoghese Quaresma, ma anche stelle ancora in attività come il portiere della nazionale brasiliana Ederson, e molti altri, si sono rivolti al professore Levent Acar per il trapianto di capelli. I l dottore turco , grande tifoso del Fenerbahce, con un'esperienza quasi ventennale in campo tricologico, sta attirando diversi calciatori e sportivi oltre ad attori, cantanti e politici. In pochi, per riservatezza, amano rivelare di aver fatto un trapianto di capelli ma i risultati sono decisamente impossibili da nascondere. Il Dottor Acar ci ha svelato questo e tante altre curiosità rispetto a una pratica diventata accessibile a tutti, soprattutto a Istanbul, centro d'eccellenza nel mondo per i trapianti di capelli. In questo periodo storico, poi, le ricerche in merito, tra motori di ricerca e AI, sono cresciute in maniera esponenziale.

Perché la Turchia è diventata il paese leader per questo tipo di interventi?

“Il successo della Turchia deriva dall'alta specializzazione chirurgica, dall'utilizzo di tecnologie avanzate e da un servizio fortemente incentrato sul paziente. Le cliniche di Istanbul hanno standardizzato tecniche moderne come FUE Zaffiro e DHI, mantenendo elevati standard medici internazionali.Istanbul è diventata un importante hub del turismo medico nel campo del trapianto di capelli, dove i pazienti possono sottoporsi all'intervento e, già dal giorno successivo, scoprire una città ricca di storia e cultura”.

Perché ha deciso di specializzarsi nel trapianto di capelli?

“Perché è una disciplina che unisce precisione anatomica e senso estetico. Inoltre, questo intervento può avere un impatto molto significativo sul benessere psicologico delle persone. Come medico, sono orgoglioso di poter migliorare concretamente la qualità della vita dei miei pazienti”.

Da quanti anni opera in questo campo?

“Lavoro sui trapianti da oltre 16 anni durante i quali ho eseguito più di 20.000 interventi a pazienti provenienti da tutto il mondo, con un tasso di successo del 98%. Mi sono specializzato nel trapianto di capelli e nei trattamenti dedicati alla salute dei capelli”.

Abbiamo notato che nelle pagine social personali e della clinica, seguite da oltre 2 milioni di followers, ci sono post,storie e foto con molte leggende del calcio e stelle in attività. Come ha fatto a diventare un punto di riferimento per così tanti giocatori, ma anche attori, cantanti e star internazionali?

“Grazie ai risultati naturali ottenuti con molti calciatori, nel tempo abbiamo conquistato la fiducia del mondo del calcio a livello internazionale e non solo. Il passaparola tra gli stessi giocatori ha avuto un ruolo fondamentale. Nel corso degli anni la nostra clinica è stata scelta da campioni come Ronaldinho, Cafu, Michel Salgado, Ricardo Quaresma, il portiere Ederson, Kevin Kurányi, Anderson Talisca, Gilberto Silva e tanti altri che si sono affidati alla nostra esperienza”.

Le piace il calcio? Per quale squadra tifa?

“Sì, cerco di seguire tutti i principali campionati europei, la Champions, I'Europa League e alcuni dei calciatori che seguo sono anche nostri pazienti. Sono tifoso del Fenerbahce, seguo tutte le partite con passione”.

Anche molti atleti di altri sport si rivolgono a lei. Può dirci qualche nome?

“Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel trapianto di capelli non solo nei calciatori, ma anche tra i pugili e i giocatori di baseball. Tra i nostri pazienti ci sono stati Troy Williamson (pugile), Dalton Pompey (baseball), Vincent Pourchot (basket) e Greg Lutzka (skate)”.

Non solo atleti...

“Sì, abbiamo eseguito trapianti di capelli su pazienti provenienti da oltre 60 Paesi. Tra loro non ci sono solo atleti, ma anche dirigenti, politici e noti artisti cinematografici”.

Cosa le chiedono i personaggi famosi che si rivolgono a lei?

“I nostri pazienti famosi sono molto attenti ai dettagli e soprattutto alla riservatezza, e spesso desiderano che nessuno sappia del loro intervento. Tuttavia i risultati sono così naturali e sorprendenti che, anche se cerchiamo di mantenere il segreto, è proprio il cambiamento straordinario tra il prima e il dopo a rivelarlo. Alla fine sono proprio i risultati a parlare: quando il miglioramento è così evidente, diventa difficile nasconderlo. Questo porta spesso a momenti divertenti e conversazioni piacevoli tra noi”.

Costo medio?

“I pacchetti all-inclusive partono generalmente da circa 3.000-3.500 euro e comprendono l’intervento, il soggiorno, i trasferimenti e l'assistenza post-operatoria. Rispetto alle cliniche europee, i nostri pazienti possono risparmiare fino al 60-70%, beneficiando allo stesso tempo di tecnologie avanzate e certificate a livello internazionale”.

Quanto dura l’intervento?

“La durata dipende dal numero di graft da trapiantare, ma in media richiede tra le 6 e le 8 ore. Si tratta di una procedura minimamente invasiva eseguita in anestesia locale, che permette al paziente di rimanere rilassato e confortevole durante tutta l’operazione. Grazie alle tecniche moderne, la fase di recupero è molto rapida e già dal giorno successivo i pazienti possono tornare alle loro normali attività quotidiane”.

È doloroso?

“Assolutamente no. L'intervento viene eseguito in anestesia locale e utilizziamo anche una tecnica di anestesia senza ago, che riduce il disagio al minimo”.

Quanti giorni occorrono a una persona proveniente dall'estero per sottoporsi a un trapianto di capelli?

“Di solito sono sufficienti tre giorni a Istanbul. Il primo giorno è dedicato all'arrivo e al riposo del paziente, il secondo giorno effettuiamo la consultazione direttamente con me,subito dopo procediamo con l'intervento. Il terzo giorno è previsto il controllo con la medicazione. Successivamente, il nostro team continua a seguire ogni paziente per 12 mesi,garantendo un'assistenza post-operatoria costante”.

Quanti giorni occorrono per riprendersi da un trapianto di capelli?

“Sette-dieci giorni sono sufficienti per una guarigione accettabile a livello estetico”.

Quanto tempo ci vuole perché i capelli ricrescano completamente?

“I capelli iniziano generalmente a ricrescere dopo circa 6 mesi, diventano più evidenti intorno ai 9 mesi e raggiungono il risultato finale entro circa 12 mesi”.

I capelli possono cadere di nuovo?

“I capelli trapiantati provengono dalla zona donatrice, geneticamente resistente alla caduta, quindi tendono a mantenersi nel tempo. Tuttavia, i capelli originari possono continuare a diradarsi con il passare degli anni”.

Ci sono anche donne che si rivolgono a voi?

“Assolutamente sì e negli ultimi anni sono sempre di più. La perdita di capelli femminile è diversa rispetto a quella maschile: il diradamento é legato a fattori ormonali,gravidanza, menopausa. Per questo dedichiamo molta attenzione alla fase di analisi e pianificazione”.

Qual è la più grande soddisfazione nel suo lavoro?

“Uno degli aspetti che mi dà più soddisfazione è aiutare i pazienti a ritrovare la fiducia in sé stessi. Non si tratta solo di capelli, ma di restituire sicurezza e benessere nella loro vita quotidiana”.