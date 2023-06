Trapianti dei capelli e estetica, il socio di Totti svela i segreti

I trapianti di capelli, la chirurgia estetica, qualsiasi trattamento al viso o al corpo che faccia sentire meglio con se stessi: la raccomandazione è sempre una. "Bisogna affidarsi ai migliori e a posti seri", dice il dottor Levent Acar, un professionista di livello mondiale nei trapianti di capelli che ha eseguito con successo oltre 20.000 procedure. Il suo nome, da qualche mese, è legato all'Italia perché Francesco Totti è socio e testimonial della clinica Cosmedica. Approfittando di un suo viaggio a Roma, il dottore Levent Acar ci ha raccontanto non solo del rapporto con lo storico capitano della Roma, ma anche qualcosa in più di un settore sempre più in espansione.

Oggi il trapianto di capelli è diventato quasi una "consuetudine": perché è necessario affidarsi a dei professionisti?

"Il trapianto di capelli è un processo dettagliato e serio. Se non si presta attenzione ai dettagli si ottengono risultati artificiali innaturali. Quindi l'esperienza e la professionalità sono i fattori più importanti per i risultati del trapianto di capelli".

Il trapianto è pericoloso? Quali sono i rischi, se ce ne sono?

"Il trapianto di capelli viene eseguito in anestesia locale. Se viene eseguito in modo controllato (esami del sangue, ECG...) da squadre di professionisti non vi è alcun rischio. Il tempo di guarigione è molto breve".

Il mondo dell'estetica femminile sta acquisendo importanza anche nella clinica Cosmedica, ci spiega quali sono i trattamenti?

"Oggi l'estetica è molto importante per le donne. Le procedure estetiche sono diventate parte della nostra vita quotidiana. Eseguiamo Botox (viso, ascella, palmare, sotto i piedi, filler (per labbra, naso, guance, sotto gli occhi), lifting con corda organica (non chirurgica), giovinezza ribelle, prp viso e altro ancora".

Quanto spesso è opportuno avere richiami?

"Dipende: il Botox può essere ripetuto ogni 6-8 mesi, il Filler può essere ripetuto ogni 8 mesi. La necessità di ripetizione nel trapianto di capelli varia. Alcune persone non hanno bisogno di ripeterlo affatto, alcuni potrebbero aver bisogno di ripeterlo dopo 1 anno, altri dopo 10 anni. Dipende da persona a persona".

In cosa può aiutare le donne, in sintesi?

"Di solito le donne che hanno l'aspetto che vogliono si sentiranno più felici e positive. Possono essere più felici e avere più successo, sentirsi più autonome".

Quali sono i plus, i benefici della vostra realtà? Perché scegliere Cosmedica nello specifico e venire a Istanbul?

"Siamo una clinica professionale che fornisce servizi internazionali nel nostro campo. La parte più importante qui è che offriamo tutti i servizi dalla A alla Z nel modo migliore (hotel, transfer e altri servizi turistici). Ciò offre facilità e comfort ai nostri pazienti. In senso medico, abbiamo avuto la possibilità di vedere strutture e anatomie cutanee molto diverse, in questo senso abbiamo un'esperienza molto alta e questo lo riflettiamo sui risultati dei nostri pazienti. Seguiamo le tecnologie più recenti per sviluppare i nostri metodi che sono entrati nella letteratura mondiale in questo campo".

Francesco Totti è un vostro ambasciatore famoso: perché l'ha voluto e cosa può portare Totti in questa partnership?

"Francesco Totti è un nome importante in tutti i sensi, una persona molto importante, rispettabile, non solo per l'Italia, ma per il mondo. Totti è stato un simbolo di lealtà, rispetto, affidabilità e successo per tutta la sua vita calcistica. Abbiamo stretto una partnership insieme perché abbiamo i suoi stessi valori etici".

La vostra collaborazione è nata dalla passione per lo sport? È vero che era un portiere quando era bambino in Germania?

"Il profilo che ha mostrato durante la sua vita calcistica ha colpito milioni di persone e ha colpito profondamente anche noi. Per questo abbiamo instaurato con lui una positiva collaborazione in tal senso e stiamo continuando insieme. Sì, ho fatto il portiere per hobby in Germania. Ma nel corso degli anni ho avuto obiettivi diversi, come curare e guarire le persone. Ho deciso di diventare un medico e mi sono ritrovato in questo campo estetico. Tuttavia, la mia passione per lo sport e il calcio non è mai scomparsa".

Ci racconta un aneddoto con Totti?

"Eravamo entusiasti quando abbiamo incontrato per la prima volta Totti. Erano stati fatti preparativi speciali e tutto il nostro staff stava aspettando con ansia di incontrarlo. Ovviamente anch'io ero eccitato. Ed è stato un giorno storico per me e quel giorno è diventato uno dei giorni importanti della mia vita. Accogliere il Capitano è stato qualcosa che ha portato un grande orgoglio e una grande responsabilità allo stesso tempo, ovviamente ne sono consapevole.

Com'è oggi il rapporto con Francesco Totti? Sappiamo che crede molto in questa nuova frontiera clinica, visto che ha investito in Cosmedica...

"Abbiamo un'ottima collaborazione con Francesco Totti in questo momento. Totti è sicuramente un nome indiscutibile, persona molto stimata e di grande qualità. Anche la nostra è una clinica rinomata e professionale con riconoscimento internazionale. Abbiamo avuto la possibilità di espanderci in aree più ampie grazie a questa collaborazione. Siamo diventati più conosciuti in Italia ed è stato sicuramente un enorme vantaggio".