MotoGP: a Valencia pole di Martin. Bagnaia ottavo, Quartararo in seconda fila

VALENCIA - E' Jorge Martin a prendersi la pole position nel Gran Premio di Valencia, valevole per la diciannovesima e ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Pecco Bagnaia è ottavo e comincerà dalla terza fila, mentre Fabio Quartararo comincerà dalla quarta casella in griglia.Il pilota spagnolo è imprendibile in qualifica con il tempo di 1:29.621, che gli permetterà di partire davanti a tutti in prima fila, dove ci saranno anche la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Jack Miller. Terza fila per Pecco Bagnaia, che è ottavo nel Q2 con il crono di 1:30.049, mentre Fabio Quartararo con la sua Yamaha scatterà dalla quarta casella in griglia. In seconda fila con il campione in carica ci sono la Suzuki di Alex Rins e l'Aprilia di Maverick Vinales, mentre appena davanti a Bagnaia partirà Brad Binder. Aleix Espargaro partirà dalla decima posizione, mentre Enea Bastianini, che ha fallito l'accesso al Q2, partirà tredicesimo.