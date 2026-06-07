MotoGp in Ungheria: orario e dove vedere la gara in diretta tv e in streaming

Dopo la Sprint Race vinta dal redivivo Marc Marquez , di nuovo al top a poche settimane dall' intervento chirurgico alla spalla , è il giorno del Gp d'Ungheria al 'Balaton Park', dove oggi (domenica 7 giugno) proprio lo spagnolo campione del mondo in carica scatterà dalla pole con la sua Ducati ufficiale davanti ai connazionali Pedro Acosta (Ktm) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Tutta italiana la seconda fila occupata da Fabio Di Giannancotonio (Ducati Vr46), da 'Pecco' Bagnaia (Ducati) e da Marco Bezzecchi (Aprilia), leader della classifica iridata della MotoGp.

Gp d'Ungheria: a che ora si corre e la griglia di partenza

Il Gp d'Ungheria, ottavo appuntamento (su 22) del Mondiale della MotoGp, è in programma oggi (domenica 7 giugno, ore 14) sul circuito del 'Balaton Park'. In tutto 26 i giri (105,95 km totali) che i piloti dovranno completare. Questa la griglia di partenza sulla pista del 'Balaton Park':

1ª fila - 1. Marc Marquez (Esp) Ducati; 2. Pedro Acosta (Esp) Ktm; 3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini.

2ª fila - 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46; 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati; 6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia.

3ª fila - 7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse; 8. Jorge Martin (Esp) Aprilia; 9. Luca Marini (Ita) Honda.

4ª fila - 10. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse; 11. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr; 12. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1'38"241.

La MotoGp al 'Balaton Park': dove vederla in tv e in streaming

Il Gp d'Ungheria della MotoGp (ore 14) potrà essere seguito in diretta tv (per abbonati) su Sky Sport e in streaming (per abbonati) su SkyGo e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro ma in differita (alle ore 16) su Tv8. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.