Col monopattino a tutta velocità sulla 4 corsie: follia in Sardegna

La polemica sui proprietari dei monopattini elettrici e delle troppe libertà che si prendono, non curanti del Codice della Strada, è una questione sollevata da molti all'ordine del giorno. Ci sono quelli che sfrecciano sulle aree pedonali senza preoccuparsi dei passanti e quelli che attraversano gli incroci convinti di avere sempre la precedenza. La Cnn li ha definiti addirittura una "trappola mortale" e forse non a torto. Alcuni guidatori di questo micro mezzo elettrico sono impavidi e spesso anche un po' sprovveduti, come questo folle che ha deciso di correre con un monopattino su una strada statale a quattro corsie, la più importante della Sardegna che la attraversa da nord a sud.

Col monopattino sulla 131

Immaginate l'espressione degli automobilisti quando si sono visti passare accanto un uomo su monopattino elettrico. Alla guida un buffo signore vestito di nero (e con il caldo e l’asfalto infuocato non è proprio un’ottima idea), con un berretto in testa e un marsupio sulla spalla. È accaduto nella mattinata del 7 luglio sulla strada statale 131 a quattro corsie, nel tratto che da Budoni porta a San Teodoro, in direzione di Olbia.

L'uomo non si è neanche fermato quando ha incontrato dei lavori in corso all'altezza della galleria di San Teodoro, con la strada ristretta in una sola carreggiata a doppio senso di marcia. I guidatori increduli lo hanno ripreso con il cellulare e hanno avvisato i Carabinieri, i quali hanno proceduto a fermare il folle e sanzionarlo per il gravissimo e imprudente gesto.

In tangenziale col monopattino carico di bricolage