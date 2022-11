Roma, ecco quanto costa la Lamborghini di Tammy Abraham

Nonostante il digiuno dal gol, Tammy Abraham rimane una delle colonne portanti della Roma di José Mourinho . La qualificazione ai sedicesimi di Europa League conquistata ieri all'Olimpico, con la vittoria per 3-1 al Ludogorets , ha sicuramente galvanizzato l'attaccante giallorosso in cerca di una prestazione degna di quelle che la scorsa stagione hanno portato alla Roma la vittoria della Conference League e il sesto posto in Serie A.

Un bolide potente e prezioso come il suo talento

E mentre i tifosi continuano a sostenerlo, sognanando e aspettandosi cose molto più mirabolanti, rispetto ai soli 3 gol segnati finora in questa stagione, Tammy mette il turbo non solo in campo dove è titolare fisso, ma anche al volante. Ieri sera infatti ha lasciato l'Olimpico insieme alla sua fidanzata Leah Monroe a bordo della sua Lamborghini Urus nera. La coppia da sempre condivide la passione delle supercar e dei bolidi potenti e di lusso. Nel suo garage ci sono infatti due Mercedes e appunto il suv di Sant'Agata Bolognese che ieri sera è stata accerchiata dai tifosi capitolini per avere un selfie o un autografo, ai quali il calciatore inglese ha risposto con sorrisi e tanto entusiasmo.

E non è un caso che Tammy abbia scelto una Lamborghini Urus per districarsi tra le strade della Capitale. Il super suv di lusso ha infatti una potenza da 650 cavalli sprigionati da un motore 4.0 V8 Biturbo, con delle misure impressionanti: la lunghezza supera i 5 metri e 10, la larghezza 2,02 metri che arrivano oltre i 2,20 m contando anche gli specchietti. Nonostante le 2,2 tonnellate di peso, la Urus scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 305 km/h. Il prezzo? Oltre 230mila euro per la versione base, e oltre 250mila euro per le versioni speciali Graphite Capsule e Pearl Capsule.