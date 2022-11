Non crederai mai qual è l'auto preferita di Balotelli VIDEO

Che sia fuori o dentro al campo, Mario Balotelli fa sempre parlare di sé . L’ex nerazzurro, attualmente in forza al Sion , non è mai stato un personaggio che passa inosservato. E come la maggior parte dei suoi colleghi, non poteva certo esimersi dall’avere una grande passione per le quattro ruote. Il suo, infatti, è un garage da urlo che comprende diverse Ferrari e la famosa Bentley Continental GT con livrea mimetica . A queste potrebbe aggiungersene un’altra: l a Nissan GT-R Nismo, che l’attaccante ha definito “la migliore al mondo” .

Potenza e velocità

Sui sui social, infatti, è spuntata una IG Stories con protagonista la vettura, in un sobrio verde fluo. Mario non ha perso tempo e l’ha definita come “la migliore auto al mondo”. La Nissan GT-R Nismo è spinta dal V6 bi-turbo di 3.8 litri che eroga la bellezza di 600 CV, e beneficia delle turbine della versione da competizione. Non potevamo aspettarci altro dalla leggendaria divisione sportiva del Marchio giapponese che ha sfornato modelli che hanno scritto la storia delle corse. Il breve filmato postato da Balotelli mostra tutta la potenza della vettura: non passano inosservati, infine, gli enormi scarichi che sprigionano tuoni e fiamme, quasi fossimo in un film. Insomma, proprio l’auto adatta al giocatore.

