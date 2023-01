Dybala e Lego, missione compiuta: costruita la Lamborghini Sian FKP

Lavoro completato

Gli ci è voluta circa una settimana, tra allenamenti e partite, ma ce l’ha fatta. Le sue Instagram stories lo confermano: la prima supersportiva alimentata da un motore V12 e tecnologia ibrida basata su supercondensatori, nella versione a in mattoncini, è stata completata dall’attaccante argentino, che ne mostra il risultato fiero e soddisfatto sui social.

Il modello reale, dicevamo sopra, è spinto dal potente motore V12, abbinato alla spinta elettrica, e supera i 350 km/h di velocità massima. Per quanto riguarda il modellino Lego, che farà bella mostra in casa Dybala, riproduce perfettamente la vettura con la sua attraente livrea verde limetta e cerchi dorati, e non manca di tutti i dettagli dell’originale, come la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio a palette mobili, il V12 con pistoni mobili e trazione integrale. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere ad ali di gabbiano.

