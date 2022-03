Roma, sciopero bus e metro martedì 8 marzo: ecco info e orari

Martedì 8 marzo 2022 è previsto un nuovo sciopero dei mezzi pubblici a Roma . Lo stop di bus, metro, tram filobus e linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Civicastellana-Viterbo e Termini-Centocelle durerà 24 ore ed è stato indetto dai sindacati CUB e USB, che in occasione della giornata internazionale per i diritti delle donne protesterà contro ogni forma di violenza e discriminazione sulle donne .

"Tutte le corse con partenza da capolinea in orario precedente all'ora di inizio dello sciopero, dovranno essere portate a termine sino ai rispettivi capolinea, garantendo il servizio completo normalmente previsto, compresa la salita e la discesa dei passeggeri - ha annunciato Atac in una nota -. Il personale di guida e/o di macchina che aderisce allo sciopero dovrà rientrare nei depositi all'orario di inizio dello sciopero o dopo aver terminato la corsa di cui al periodo che precede".

Linee notturne non garantite

Da precisare che nella notte tra il 7 e l'8 marzo non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne. Sono invece garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Durante lo sciopero inoltre non sarà garantito il servizio delle biglietterie presenti in alcune stazioni della rete metroferroviaria di Atac.

Stop ai mezzi TPL: le linee coinvolte

Si fermeranno anche i mezzi gestiti da TPL. Ecco, nello specifico, le linee coinvolte nello sciopero: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.

