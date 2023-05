Ztl a Roma, Gualtieri annuncia modifiche alla fascia verde: cosa cambia

Che la mobilità a Roma sia un argomento delicato lo sanno bene i cittadini della Capitale che ogni giorno devono affrontare non poche problematiche per circolare in città. Alla situazione non già troppo rosea, si va ad aggiungere la polemica sulla Ztl fascia verde. Facciamo un passo indietro, con la delibera della Giunta n. 371/2022 viene previsto che dal 1° novembre 2023, nell'attuale Fascia Verde sarà vietato circolare alle auto diesel euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30, alle vetture commerciali NI, N2, N3 alimentate a gasolio euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30 e ai ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio euro 3. Dal 1° novembre 2024, invece, il divieto coinvolgerà anche i veicoli a benzina euro 3 e i diesel euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30, cui si aggiungono i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30. Sempre dal lunedì al sabato. Tutte modifiche che hanno l’obiettivo di abbattere le emissioni e migliorare la qualità dell’aria a Roma. Ma le polemiche di fronte a queste restrizioni non sono mancate (stando ai dati elaborati da Roma Servizi, sarebbero coinvolti circa 30mila residenti e 350.000 proprietari o utilizzatori di auto, parlando di spese insostenibili per i cittadini così costretti a comprare un nuovo mezzo) e così il sindaco Gualteri ha annunciato alcune modifiche, a cui si è aggiunta una precisazione: “le auto a Gpl potranno circolare all'interno della nuova fascia verde”.