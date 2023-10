Roma, la ZTL subirà modifiche? La Capitale attende una risposta

La scadenza del 1 novembre per l'entrata in vigore delle nuove regole sull'accesso alla Fascia Verde di Roma si avvicina, ma la Regione Lazio non ha ancora risposto alle richieste di modifica avanzate dal Campidoglio. Nonostante manchino meno di 15 giorni all'entrata in vigore delle nuove norme, sembra che i tecnici dell'Arpa stiano lavorando per valutare appunto le modifiche di Roma Capitale.