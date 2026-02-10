Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: straordinario oro per l'Italia con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVE
Giornata intensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove l'Italia punta ad ampliare il numero di medaglie. In vetrina non c'è solo la lo sci alpino. Gli azzurri si misurano anche nello sci di fondo con la sprint uomini e donne, con lo short track che prevede le qualificazioni e le finali in staffetta mista. Attesa alle stelle, poi, per la finale per il bronzo nel curling doppio misto tra Italia e Gran Bretagna, per la gara di lo slittino e le super sfide nel salto con gli sci. Mosaner-Constantini sono in odore di medaglia. Gli altri protagonisti? Fontana, Giacomel e Pellegrino. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
13:51
La squadra azzurra dello short track
L'oro è stato vinto da: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser
13:50
Medagliere, Italia al terzo posto
Il team azzurro sale in classifica e adesso è sul podio anche nella graduatoria generale
13:47
L'inno di Mameli a Milano
Suona l'inno nel palazzetto. Gli atleti azzurri dello short track hanno la mano sul cuore e cantano insieme al pubblico della Milano Ice Skating Arena
13:44
Boato per l'Italia
Applausi convinti per gli azzurri: oro olimpico e grande emozione sul podio per Arianna Fontana e compagni
13:43
Belgio e Canada premiati
Dopo il bronzo per il Belgio, adesso medaglie d'argento al collo per il Canada, grande favorito prima della finale
13:39
Inizia la premiazione per Fontana e compagni
Esplode il Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime e abbracci, ma adesso si sale sul gradino più alto del podio
13:31
Lacrime Nadalinie
L'azzurra piange per la gioia dell'oro. A breve la premiazione e l'inno
13:27
Italia show e Fontana nella leggenda
Impresa del team azzurro che arriva primo davanti a Canada e Belgio. APPROFONDISCI (dall'inviato Valerio Minutiello)
13:21
Fontana sempre più nella storia
La campionessa centra la medaglia numero 12 nelle Olimpiadi invernali. Un risultato pazzesco. Adesso è a una medaglia dal record assoluto italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti
13:19
Il podio completo
Italia prima in 2'39''019. Argento per il Canada, bronzo per il Belgio. La Cina, ex campione olimpico, fuori dal podio
13:17
Giro di pista e applausi
Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie e Pietro Sighel stanno girando la pista con la bandiera dell'Italia
13:15
+++ Short track, oro per l'Italia +++
Straordinaria gara dell'Italia che chiude davanti a tutti. Dominio totale
13:14
Sorpasso Italia
Clamoroso sorpasso degli azzurri
13:13
Cina al comando
Gara nel vivo: 17 giri al termine. Azzurri secondi, davanti al Canada, poi superato dal Belgio
13:12
Cambio giusto
Italia seconda dopo la buona partenza di Fontana
13:10
Short track, al via la finale dell'Italia
Azzurri pronti con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie e Pietro Sighel. La Cina è campione in carica, anche il quartetto del Canada è fortissimo. Belgio outsider
13:08
Assurdo il tempo dell'Olanda
L'Olanda stravince la finale (delle deluse) centrando il record olimpico
13:05
Finale B in corso
Iniziata la finale B con Francia, Corea del Sud e Stati Uniti. Questa gara serve per assegnare il bronzo in caso di due squalifiche nella finale principale
12:53
L'Italia ci crede nello short track
Appuntamento con le finali alle ore 13.04. Gli azzurri guidati da Arianna Fontana giocano in casa per l'oro
12:49
Attesa per la finale
Incredibile. Nessun ripescaggio nella semifinale dopo un contatto rivisto e quindi finale classica con quattro squadre: una tra Italia, Cina, Canada e Belgio resterà senza medaglia. A casa Stati Uniti, Corea del Sud e anche Olanda
12:42
L'altra semifinale
Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Belgio si giocano gli altri posti in finale
12:41
Olanda eliminata
Caduta incredibile: l'Olanda, una delle favorite, è fuori. Cina seconda, dietro l'Italia. Ottimo il 2'37''50 degli azzurri che volano nell'ultimo atto della staffetta mista
12:38
+++ Short track: Italia in finale +++
Grande soddisfazione: gli azzurri si giocheranno una medaglia
12:37
Superlativa Betti
Chiara Betti fantastica nel passaggio su Fontana
12:36
Italia in testa
Le azzurre in testa. Fontana vola, Olanda in difficoltà
12:35
Fontana seconda
L'azzurra va in testa ma poi torna dietro al treno olandese nel suo passaggio
12:34
Short track, Italia in pista per la semifinale
Ci siamo. Sarà una gara impegnativa per gli azzurri con Olanda, Francia e Cina. In pista Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie Pietro Sighel
12:25
Sci di fondo, sprint femminile: De Martin Pinter eliminata
Caterina Ganz e Federica Cassol sono in semifinale. Finisce invece l'avventura di Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter. Adesso nel maschile tocca a Elia Barp
12:19
Sci alpino, la caduta di Goggia
La mattinata è stata segnata dalla caduta di Sofia Goggia. APPROFONDISCI
12:16
Sci di fondo, sprint donne: si qualifica Cassol
Dopo Caterina Ganz stacca il pass per la semifinale anche Federica Cassol: un traguardo importante
12:12
Giappone squalificato nello short track
Continuano i quarti: squalifica per il Giappone, avanza la Francia. Secondo posto e qualificazione per gli Stati Uniti che hanno rischiato tantissimo dopo una caduta. Batteria vinta dalla Corea del Sud
12:07
Azzurri superiori nello short track
E' stato subito importante il gap su Polonia ed Ungheria. Si va avanti nella staffetta mista
12:05
Semifinale centrata
L'Italia chiude al secondo posto dietro all'Olanda e stacca il pass per la semifinale. Prova solida con il tempo di 2'36''581
12:02
Italia, ci siamo nello short track
Italia subito in pista con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana e Elisa Confortola nei quarti di finale
11:59
Sci di fondo, Ganz in semifinale
Caterina Ganz centra le semifinale nello sci di fondo, che chiude la gara dietro alla svedese. Grande performance la sua, soprattutto nelle ultime battute, quando ha staccato la concorrenza
11:55
Le medaglie in palio oggi a Milano-Cortina
Oggi verranno assegnati nove ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina
11:53
Ai quarti di finale
Chiara Betti e Arianna Fontana hanno superato le batterie e si sono qualificate ai quarti stamattina. Caduta per Arianna Sighel
11.50
Fontana alla Milano Ice Skating Arena
Tutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie alle Olimpiadi invernali. Lei è la più vincente di sempre
