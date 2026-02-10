Giornata intensa alle Olimpiadi di Milano-Cortina , dove l'Italia punta ad ampliare il numero di medaglie . In vetrina non c'è solo la lo sci alpino. Gli azzurri si misurano anche nello sci di fondo con la sprint uomini e donne, con lo short track che prevede le qualificazioni e le finali in staffetta mista. Attesa alle stelle, poi, per la finale per il bronzo nel curling doppio misto tra Italia e Gran Bretagna, per la gara di lo slittino e le super sfide nel salto con gli sci. Mosaner-Constantini sono in odore di medaglia. Gli altri protagonisti? Fontana, Giacomel e Pellegrino . Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

13:51

La squadra azzurra dello short track

L'oro è stato vinto da: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

13:50

Medagliere, Italia al terzo posto

Il team azzurro sale in classifica e adesso è sul podio anche nella graduatoria generale

13:47

L'inno di Mameli a Milano

Suona l'inno nel palazzetto. Gli atleti azzurri dello short track hanno la mano sul cuore e cantano insieme al pubblico della Milano Ice Skating Arena

13:44

Boato per l'Italia

Applausi convinti per gli azzurri: oro olimpico e grande emozione sul podio per Arianna Fontana e compagni

13:43

Belgio e Canada premiati

Dopo il bronzo per il Belgio, adesso medaglie d'argento al collo per il Canada, grande favorito prima della finale

13:39

Inizia la premiazione per Fontana e compagni

Esplode il Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime e abbracci, ma adesso si sale sul gradino più alto del podio

13:31

Lacrime Nadalinie

L'azzurra piange per la gioia dell'oro. A breve la premiazione e l'inno

13:27

Italia show e Fontana nella leggenda

Impresa del team azzurro che arriva primo davanti a Canada e Belgio. APPROFONDISCI (dall'inviato Valerio Minutiello)

13:21

Fontana sempre più nella storia

La campionessa centra la medaglia numero 12 nelle Olimpiadi invernali. Un risultato pazzesco. Adesso è a una medaglia dal record assoluto italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti

13:19

Il podio completo

Italia prima in 2'39''019. Argento per il Canada, bronzo per il Belgio. La Cina, ex campione olimpico, fuori dal podio

13:17

Giro di pista e applausi

Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie e Pietro Sighel stanno girando la pista con la bandiera dell'Italia

13:15

+++ Short track, oro per l'Italia +++

Straordinaria gara dell'Italia che chiude davanti a tutti. Dominio totale

13:14

Sorpasso Italia

Clamoroso sorpasso degli azzurri

13:13

Cina al comando

Gara nel vivo: 17 giri al termine. Azzurri secondi, davanti al Canada, poi superato dal Belgio

13:12

Cambio giusto

Italia seconda dopo la buona partenza di Fontana

13:10

Short track, al via la finale dell'Italia

Azzurri pronti con Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie e Pietro Sighel. La Cina è campione in carica, anche il quartetto del Canada è fortissimo. Belgio outsider

13:08

Assurdo il tempo dell'Olanda

L'Olanda stravince la finale (delle deluse) centrando il record olimpico

13:05

Finale B in corso

Iniziata la finale B con Francia, Corea del Sud e Stati Uniti. Questa gara serve per assegnare il bronzo in caso di due squalifiche nella finale principale

12:53

L'Italia ci crede nello short track

Appuntamento con le finali alle ore 13.04. Gli azzurri guidati da Arianna Fontana giocano in casa per l'oro

12:49

Attesa per la finale

Incredibile. Nessun ripescaggio nella semifinale dopo un contatto rivisto e quindi finale classica con quattro squadre: una tra Italia, Cina, Canada e Belgio resterà senza medaglia. A casa Stati Uniti, Corea del Sud e anche Olanda

12:42

L'altra semifinale

Canada, Stati Uniti, Corea del Sud e Belgio si giocano gli altri posti in finale

12:41

Olanda eliminata

Caduta incredibile: l'Olanda, una delle favorite, è fuori. Cina seconda, dietro l'Italia. Ottimo il 2'37''50 degli azzurri che volano nell'ultimo atto della staffetta mista

12:38

+++ Short track: Italia in finale +++

Grande soddisfazione: gli azzurri si giocheranno una medaglia

12:37

Superlativa Betti

Chiara Betti fantastica nel passaggio su Fontana

12:36

Italia in testa

Le azzurre in testa. Fontana vola, Olanda in difficoltà

12:35

Fontana seconda

L'azzurra va in testa ma poi torna dietro al treno olandese nel suo passaggio

12:34

Short track, Italia in pista per la semifinale

Ci siamo. Sarà una gara impegnativa per gli azzurri con Olanda, Francia e Cina. In pista Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalinie Pietro Sighel

12:25

Sci di fondo, sprint femminile: De Martin Pinter eliminata

Caterina Ganz e Federica Cassol sono in semifinale. Finisce invece l'avventura di Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter. Adesso nel maschile tocca a Elia Barp



12:19

Sci alpino, la caduta di Goggia

La mattinata è stata segnata dalla caduta di Sofia Goggia. APPROFONDISCI

12:16

Sci di fondo, sprint donne: si qualifica Cassol

Dopo Caterina Ganz stacca il pass per la semifinale anche Federica Cassol: un traguardo importante

12:12

Giappone squalificato nello short track

Continuano i quarti: squalifica per il Giappone, avanza la Francia. Secondo posto e qualificazione per gli Stati Uniti che hanno rischiato tantissimo dopo una caduta. Batteria vinta dalla Corea del Sud

12:07

Azzurri superiori nello short track

E' stato subito importante il gap su Polonia ed Ungheria. Si va avanti nella staffetta mista

12:05

Semifinale centrata

L'Italia chiude al secondo posto dietro all'Olanda e stacca il pass per la semifinale. Prova solida con il tempo di 2'36''581

12:02

Italia, ci siamo nello short track

Italia subito in pista con Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana e Elisa Confortola nei quarti di finale

11:59

Sci di fondo, Ganz in semifinale

Caterina Ganz centra le semifinale nello sci di fondo, che chiude la gara dietro alla svedese. Grande performance la sua, soprattutto nelle ultime battute, quando ha staccato la concorrenza

11:55

Le medaglie in palio oggi a Milano-Cortina

Oggi verranno assegnati nove ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina

11:53

Ai quarti di finale

Chiara Betti e Arianna Fontana hanno superato le batterie e si sono qualificate ai quarti stamattina. Caduta per Arianna Sighel

11.50

Fontana alla Milano Ice Skating Arena

Tutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie alle Olimpiadi invernali. Lei è la più vincente di sempre

Milano