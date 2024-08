Micheli pentathlon diretta Olimpiadi, segui le gare di oggi LIVE

PARIGI - Ultimo giorno di Giochi a Parigi, ma ancora medaglie in palio. Per l’Italia l’attenzione massima è sulla finale per l’oro nel volley femminile. Le ragazze di Velasco sono pronte a dare battaglia agli Stati Uniti. Sarebbe una medaglia grandiosa per tutto il movimento. Ma non solo: c’è Letizia Paternoster nel ciclismo su pista. E soprattutto Micheli e Sotero nella finale individuale del Pentathlon donne. Tutti gli aggiornamenti in diretta.