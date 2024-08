Retroscena Italia: i segreti degli ori volley e tennis nati nello stesso hotel

C'è qualcosa che accomuna l'Italia della pallavolo a quella del tennis a Parigi. Gli ori? Sicuramente, visti i trionfi delle ragazze di Velasco e di Paolini ed Errani , oltre al bronzo di Musetti . Ma anche l'hotel scelto dalle federazioni tennis e volley (già dai tempi di Mazzanti) lontano dal villaggio per far stare sereni atleti e atlete . Zona Roland Garros, il Radisson ha custodito i meravigliosi trionfi italiani e tanti segreti che gli stessi protagonisti, in queste settimane, hanno voluto tenere nasconti.

Retroscena hotel Italia tennis e volley, le chiacchiere di Volandri e Velasco

Qualcosa, però, è emerso. Soprattutto le chiacchierate tra Filippo Volandri, il capitano del tennis maschile, e Julio Velasco, il neo ct campione olimpico del'Italia. Volandri, che nel gestire il gruppo spesso si ispira al maestro Velasco, ne ha approfittato per carpirne esperienza e mentalità da portare a casa e così hanno fatto anche tutti gli atleti che si sono ritrovati nella stessa sala pranzo. Stessi orari, quasi sempre, tavoli diversi, ma gli scambi non sono mancati. Così come i confronti. Il cibo era buono, c'era tutta la calma del mondo, al contrario del villaggio, e forse anche questo è servito, con 3 medaglie portate a casa. Non solo: anche alcuni membri dello staff erano in comune, così come le sale fisioterapiche, e i risultati si sono visti. Il menù? Semplice: riso e pasta in bianco, insalate da comporre, salmone cotto, legumi, frutta e dei dolci proteici, con qualche crostata. Da bere? Solo acqua. Si vince anche così.