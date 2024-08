Errani-Paolini diretta: vincono la medaglia d'oro alle Olimpiadi! Segui LIVE

PARIGI - Oggi si è fatta la storia. Non solo del tennis italiano ma dello sport italiano in generale. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno compiuto un'impresa che le consegna alla leggenda: mai nessuno prima di loro era riuscito a centrare un oro olimpico con la racchetta in mano dalle nostre parti. La maledizione si è spezzata oggi grazie ad una partita tostissima, con un primo set perso malamente, un secondo dominato e un super tie-break finale gestito in modo pressoché perfetto. Niente da fare per la coppia di giovani russe senza bandiera Andreeva-Shnaider, oggi a festeggiare è l'Italia che, dopo il bronzo di Musetti, aggiunge un'altra medaglia - stavolta la più preziosa - al suo medagliere. Il tennis italiano non ha mai vissuto un momento così splendente.

19:45

E' il momento della premiazione

A Errani e Paolini viene consegnata la medaglia d'oro. In campo suona l'inno di Mameli. Le due azzurre sono visibilmente commosse. Per Errani è stata l'ultima grande avventura olimpica, difficile immaginare una chiusura migliore

19:43

Paltrinieri e Errani/Paolini, momenti magici

In pochi minuti sono arrivate due medaglie: mentre Paltrinieri conquistava la medaglia d'argento nei 1500 sl, la coppia azzurra del tennis giocava il super tie-break vinto contro le russe. Pochi minuti dopo sarebbe arrivata la medaglia d'oro

19:29

Paolini urla: "Oro, oro" davanti alla telecamera

Gioia irrefrenabile per Paolini che davanti ad una telecamera urla tutta la propria gioia per il grande successo di oggi sul rosso del Roland Garros

19:28

Il tennis regala all'Italia due medaglie

Il momento straordinario del tennis italiano si conferma anche a Parigi con Musetti medaglia di bronzo e la coppia Errani/Paolini medaglia d'oro

19:26

Gioia irrefrenabile per la coppia azzurra: che festa con Musetti e Malagò

Errani e Paolini hanno raggiunto il loro box dove hanno abbracciato Musetti, medaglia di bronzo. Sugli spalti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò

19:24

+++ ERRANI E PAOLINI MEDAGLIA D'ORO!!! +++

Le azzurre vincono la finale olimpica e regalano la prima medaglia d'oro nella storia del tennis

19:22

Italia-Russia 8-7

Le azzurre sprecano tanto e non riescono a fare l'allungo decisivo

19:18

Italia-Russia 7-5

Le russe accorciano lo svantaggio ma Errani e Paolini hanno ancora un minibreak di vantaggio in questo super tie-break decisivo

19:16

Italia-Russia 6-3

Grandissimo turno di servizio delle azzurre che allungano nel punteggio

19:14

Italia-Russia 4-2

Bravissime Sara e Jasmine che allungano di nuovo conquistando un nuovo mini break

19:13

Italia-Russia 2-2

Le russe riconquistano il mini break di svantaggio

19:12

Italia avanti 2-0

Bravissime le azzurre che vincono i primi due punti

19:11

La finale si decide al super tie-break

La medaglia d'oro se la giocheranno entrambe le coppie in questo terzo e decisivo set: chi arriva prima a dieci punti vincerà

19:08

+++ Errani e Paolini vincono il secondo set 6-1! +++

Bravissime le azzurre che dominano il secondo set e portano la finale al terzo set decisivo: la medaglia d'oro verrà decisa al super tie-break. La prima coppia che farà dieci punti vincerà il match

19:04

Errani e Paolini sul 5-1

Le azzurre salvano una palla break e tengono ai vantaggi il servizio: ora manca un game per portare la finale al super tie-break

19:01

Anche Musetti in tribuna a tifare per Errani e Paolini

Nel box delle azzurre in tribuna c'è anche Lorenzo Musetti, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi e tifoso numero uno di Sara e Jasmine

19:00

Le azzurre prendono un altro break: 4-1!

Questo secondo set è tutta un'altra storia con Paolini e Errani finalmente in partita: la coppia azzurra strappa di nuovo il servizio alle avversarie e si trova avanti di due break

18:56

Italia sul 3-1

Le azzurre tengono il turno di battuta e mantengono il vantaggio di un break sulle russe che sembrano meno sicure e continue rispetto al primo set

18:50

Che occasione sprecata dalle azzurre: 2-1

Errani e Paolini hanno sprecato tre palle break sullo 0-40 permettendo alla coppia russa di tenere il servizio

18:47

L'Italia allunga sul 2-0

Ottimo turno di servizio dell'Italia che conquista senza problemi il game

18:44

L'Italia prende subito il break nel secondo set: 1-0!

Bravissime Errani e Paolini che rimontano dal 40-0 per le avversarie e dopo un game combattutissimo sfruttano al meglio l'unico break concesso dalle russe

18:37

Italia deludente nel primo set

Errani e Paolini troppo contratte e timorose contro una coppia russa affiatata e assoluta padrona del campo. Servirà un deciso cambio di passo per provare a scalfire le sicurezze di Andreeva e Shnaider, fin qui assolute padrone del match

18:35

+++ Errani e Paolini perdono 6-2 il primo set +++

Le azzurre perdono il turno di servizio a zero e concedono il primo set a Andreeva e Shnaider

18:33

Errani torna in campo e riprende la partita

Fasciatura alla coscia sinistra per la azzurra che va al servizio per tenere vive le speranze nel primo set

18:30

Problema fisico per Sara Errani

L'azzurra ha chiesto l'intervento del medico per un problema fisico ed è uscita dal campo. Paolini aspetta seduta in panchina, le russe palleggiano in campo

18:28

Andreeva/Shnaider allungano sul 5-2

Le russe servono con l'83% di prime palle e lasciano poche speranze alle azzurre, almeno per il momento

18:21

L'Italia tiene il servizio e si rimette in corsa. Russe avanti 4-2

Brave Errani e Paolini che salvano due palle break e tengono soffrendo un turno di servizio molto importante che le tiene aggrappate al primo set

18:17

Le russe allungano: 4-1

Errani e Paolini portano le russe sul 30-30 poi però non riescono ad arginare la forza e la sicurezza delle russe al servizio

18:14

L'Italia cede il servizio: russe avanti 3-1

Quattro errori di fila di Paolini regalano il break alla coppia russa. Peccato perché le azzurre erano avanti 40-15

18:08

Le russe tengono il turno di battuta: 2-1

Shnaider e Andreeva tengono il turno di battuta lasciando solo un 30 alla coppia azzurra

18:05

Errani/Paolini sull'1-1

Paolini bravissima al servizio, Errani micidiale sotto rete: le azzurre pareggiano subito il conto del game

18:01

Andreeva/Shnaider-Errani/Paolini 1-0

Comincia bene la coppia russa che tiene il servizio e si porta avanti nel punteggio in questo primo set

17:59

La coppia russa ha deciso di cominciare al servizio

La coppia russa ha vinto il servizio e deciso di servire. Si parte Shnaider in battuta

17:52

Le coppie scendono in campo

Errani/Paolini e Andreeva/Shnaider scendono in campo accolte dall'applauso di un pubblico non numerosissimo

17:49

Fase di riscaldamento in palestra prima di scendere in campo

Errani e Paolini stanno ultimando le fasi di riscaldamento prima di scendere in campo per la finale

17:43

Inizio del match fissato per le 17.50

La finale per l'oro olimpico tra Errani/Paolini e Andreeva/Shnaider comincerà tra pochissimi minuti

17:28

Premiazioni in corso: Musetti riceve la medaglia di bronzo

Momento di grande emozione con l'azzurro Musetti premiato con la medaglia di bronzo conquistata ieri. Premiati anche Alcaraz medaglia d'argento e Djokovic, oro olimpico

17:20

Il cammino di Paolini e Errani fino alla finale

L'avventura olimpica di Paolini e Errani è cominciata con la facile vittoria contro le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun. Poi c'è stata la vittoria sofferta, 10-8 al super tie-break, contro le francesi Caroline Garcia e Diane Perry. Quindi nei quarti 6-3 6-1 alle britanniche Katie Boulter ed Heather Watson, e in semifinale 6-3 6-2 alle ceche Karolina Muchova e Linda Noskova

17:12

Tra poco in campo Errani e Paolini

Ci siamo, tra pochi minuti scenderò in campo la coppia azzurra a caccia di una storica medaglia d'oro

17:01

Djokovic batte Alcaraz e vince la medaglia d'oro!

Il serbo riesce a compiere un'impresa: battere il giovane fenomeno spagnolo in due set (entrambi al tie-break) e conquistare per la prima volta in carriera la medaglia d'oro olimpica. Ora, dopo la premiazione e i festeggiamenti, toccherà a Errani e Paolini

16:49

Paolini, il bellissimo gesto verso Sara Errani

Paolini ha fatto tanto per Sara, che le sarà grata a vita. Lei, così come Musetti, rispettivamente 5 e 16 del mondo, si sono tirati fuori dai 1000 in programma in Canada (Toronto per le donne e Montreal per gli uomini): una rinuncia non solo in termini di punti, importanti visto che entrambi sono nel loro miglior momento della carriera, ma anche economica: non è escluso, infatti, che sia Jasmine che Lorenzo saranno multati per essersi cancellati dalle entry list di un 1000 obbligatorio. Poi, però, entra in ballo l’esperienza olimpica, il rappresentare l’Italia a Parigi, regalarci una medaglia che nel tennis mancava da 100 anni

16:44

La finale Djokovic-Alcaraz regala spettacolo

La finale per l'oro del singolare maschile tra Carlos Alcaraz e Nole Djokovic sembra infinita. Si sta giocando il secondo set: qui tutti i dettagli

16:34

Errani, ultima chance per vincere un oro?

Sara Errani vivrà questa finale con un po’ più di nervosismo rispetto alla compagna di doppio: oggi è la sua ultima occasione di vincere una medaglia d’oro, stando a quanto ha detto. Non ci sarebbe da sorprendersi, però, se la dovessimo vedere anche tra 4 anni a Los Angeles. Jasmine, invece, la vigilia l’ha vissuta più sorridente, leggera, ma consapevole del significato che avrebbe un oro per lei e ancor di più per la sua compagna.

16:17

Chi sono Andreeva e Shnaider

Le rivali di oggi di Paolini e Errani sono una giovane coppia inedita di russe che gareggiano a questa Olimpiade senza bandiera. Mirra Andreeva è stata semifinalista al Roland Garros di quest'anno mentre Diana Shnaider si è unita all'Andreeva solo per i Giochi. La prima non ha grande esperienza di coppia mentre la seconda ha già vinto un Wimbledon junior di doppio. Sono molto giovani, tirano molto forte ma potrebbero pagare - questa almeno è la speranza - la mancanza di abitudine a giocare una partita di doppio di questa importanza. Si sa che l'esperienza in certi contesti può diventare un elemento cruciale

16:28

Quando giocano Errani e Paolini

La finale di doppio femminile per l'oro è prevista dopo quella del singolare maschile (attualmente in corso di svolgimento) tra Djokovic e Alcaraz. Al termine della gara - dopo la premiazione con le medaglie - sarà il turno delle due azzurre. L'inizio, quindi sarà presumibilmente tra le 17.30 e le 18

16:13

Paolini, una stagione da urlo

L'azzurra sta vivendo un'annata da urlo: quest'anno ha centrato le finali in due Slam, al Roland Garros e a Wimbledon. Il suo miglior ranking è la quinta posizione in singolare e la tredicesima nel doppio

16:10

Tre finora le medaglie italiane nel tennis, tutte a Parigi

La prima medaglia di bronzo la conquistò cento anni fa Umberto de Morpurgo, proprio qui, sui campi parigini. Ieri lo ha eguagliato il nostro Lorenzo Musetti che ha battuto Felix Auger Aliassime. Oggi Errani e Paolini faranno il tris, a prescindere dall'esito della finale. La speranza è che per la prima volta nella storia italiana possa arrivare il metallo più prezioso

Roland Garros, Parigi