Musetti-Auger Aliassime diretta: segui LIVE la finale per il bronzo alle Olimpiadi

PARIGI (Francia) - Lorenzo Musetti va a caccia della medaglia alle Olimpiadi . E’ rimasta soltanto quella di bronzo, dopo la sconfitta contro Djokovic che ha qualificato il serbo alla finale con Alcaraz. Non ci sono in palio punti per il ranking Atp, né un montepremi fenomenale: c’è la maglia azzurra da onorare e un podio da conquistare a Parigi, a discapito di Auger-Aliassime . Segui la partita in diretta.

18:08

Musetti inquadra Auger-Aliassime

“Prendo la sconfitta con Djokovic come una spinta in più per fare meglio contro Auger-Aliassime: dovrò stare attento al suo servizio, ma ha dimostrato di soffrire il mio gioco", ha detto ieri Musetti dell'avversario.

17:49

Auger-Aliassime, il cammino alle Olimpiadi

1° turno: Auger-Aliassime-Giron 6-1 6-4

2° turno: Auger-Aliassime-Marterer 6-0 6-1

Ottavi: Auger-Aliassime-Medvedev 6-3 7-6

Quarti: Auger-Aliassime-Ruud 6-4 6-7 6-3

Semifinali: Alcaraz-Auger-Aliassime 6-1 6-1

17:28

Musetti, il cammino alle Olimpiadi

1° turno: Musetti-Monfils 6-1 6-4

2° turno: Musetti-Navone 7-6 6-3

Ottavi: Musetti-Fritz 6-4 7-5

Quarti: Musetti-Zverev 7-5 7-5

Semifinali: Djokovic-Musetti 6-4 6-2

17:18

Musetti ci crede: "Missione medaglia"

"L’Olimpiade non è finita, ho una seconda chance ravvicinata e per me è importante dare tutto per il bronzo: l’obiettivo iniziale era quello di portare a casa una medaglia e questa con Aliassime rappresenta la partita più importante della mia carriera", ha detto ieri Musetti.

17:00

Musetti, l'avversario

Felix Auger-Aliassime, n.13 del seeding, ha già conquistato la medaglia di bronzo nel doppio misto. Si tratta di un giocatore che in Nazionale riesce a dare meglio.

16:50

Olimpiadi, domani la finale Djokovic-Alcaraz

Oggi c’è Musetti per il bronzo, domani spazio al duello tra Djokovic e Alcaraz. Novak proverà a conquistare l'unico titolo che non ha mai vinto: l’oro olimpico.

16:34

Olimpiadi, il medagliere

Attesa dal tennis e non solo per altre medaglie per l’Italia. GUARDA ORA

16:25

Musetti-Auger-Aliassime per la storia

Una medaglia nel singolare maschile all'Italia manca esattamente da cento anni, dal bronzo conquistato da De Morpurgo alle Olimpiadi del 1924, svolte sempre a Parigi.

16:12

Musetti-Auger-Aliassime in tv

La sfida che mette in palio la medaglia di bronzo alle Olimpiadi sarà trasmessa in esclusiva sui canali Eurosport, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. In chiaro su Rai 2 o Rai Sport.

16:06

Musetti-Auger-Aliassime, l'orario

L'azzurro e il canadese scenderanno in campo sul Philippe Chatrier nel tardo pomeriggio, nel quarto match di giornata. Possibile che possa iniziare non prima delle ore 17.30.

16:00

Musetti-Auger-Aliassime, il bilancio

I due tennisti hanno avuto modo di incrociarsi in cinque occasioni, con il canadese in vantaggio negli scontri diretti per tre a due. Felix Auger-Aliassime si è imposto a Barcellona (221), Firenze (2022) e nella semifinale di Coppa Davis (2022), l’italiano ha avuto la meglio a Lione (2021) e nel Masters 1000 di Montecarlo del (2022).

Parigi