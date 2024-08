Italiani in gara Olimpiadi oggi: finali, medaglie, dove vedere le gare in tv e streaming

PARIGI - C’è spazio ancora per sognare. L’Italia a caccia dell’oro nella pallavolo femminile. Occhi puntati sulla finale contro gli USA, tutti in campo alle 13. Un’ultima giornata di Olimpiadi che potrebbe regalare ancora gioie. E non solo volley, ma attenzione al ciclismo su pista con Letizia Paternoster. E poi il Pentathlon, alle 11 finale con Micheli e Sotero. Ecco il programma completo.