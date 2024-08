Jacobs punto da un'ape prima dei 100 metri: cosa ha mostrato ai giornalisti

Marcell Jacobs è stato punto da un'ape prima del via della batteria dei 100 metri. Lo ha detto lo stesso campione olimpico di Tokyo poco prima di lasciare lo stadio di St Denis. Non solo: Jacobs ha anche mostrato il punto tra la spalla e il braccio dove è stato punto ma non ha aggiunto altro. E' andato via sorridendo, non prima però di aver ammesso: "Non mi sono piaciuto. Ho commesso due o tre errori in partenza che non mi hanno permesso di trovare il ritmo che avrei voluto. Mi sono dovuto impegnare un po’ di più rispetto a quello che avevo pensato nella seconda parte. Oggi come voto mi do 6, la sufficienza, però domani bisognerà correre molto più forte".