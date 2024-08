Jacobs e Paltrinieri diretta, segui LIVE la giornata di oggi alle Olimpiadi 2024

PARIGI - Inizia il sogno di Marcell Jacobs e di tutta l’atletica italiana. Lo sprinter, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo, proverà a riconfermarsi come in passato sono riusciti Lewis e Bolt. Ma è un sabato olimpico molto ricco per tutta l’Italia. Attesa per la finale peso uomini con Fabbri e Weir. Poi ciclismo, nuoto con Paltrinieri impegnato nei 1500 sl e in vasca nuoterà anche la 4x100 mista con Ceccon, Martinenghi, Carini e Miressi. Di seguito tutta la giornata in diretta.

11:18

Acque della Senna, le ultime

"Continuiamo a monitorare la qualità dell'acqua della Senna, al momento non ci sono motivi per credere che diminuisca, le previsioni meteo sono buone, c'è serenità per poter organizzare le prove di triathlon e di nuoto di fondo". Lo ha detto il presidente del Comitato organizzatore di Parigi2024, Tony Estanguet, dopo che l'allenamento del triathlon di stamane nel fiume, in vista della staffetta mista di lunedì è stato annullato.

11:08

Judo italiano a squadre, avanti ai quarti

Decisivo Lombardo al golden score. L’Italia del Judo a squadre vola ai quarti!

11:05

Judo al golden score

Tocca alla categoria -73 kg maschili. Manuel Lombardo sfida Shavdatuashvili. Il primo che piazza un attacco vincente qualifica la sua squadra al prossimo turno. Sfida decisiva.

10:57

Canottaggio otto donne: niente da fare per l’Italia

Bumbaca, Capponi, Codato, De Filippis, Gnatta, Mondelli, Pelacchi, Rock, Terrazzi in finale arrivano seste. Vince la Romania. Ma è un grande risultato per le nostre donne, mai arrivate fin qui a giocarsi una medaglia.

10:46

Judo, tra Italia e Georgia è 1-1

Nel judo a squadre siamo 1-1. Bravissimo Lombardo che vince l’incontro con Askilashvili.

10:39

Caso Carini-Khelif, parla Bach

“Concludere la controversia dipende da voi media. Abbiamo due atlete che sono nate come donne, sono cresciute come donne, che per molti anni hanno partecipato alle competizioni come donne. Non c’è mai stato alcun dubbio su di loro e sul loro genere femminile. Alcune persone vogliono appropriarsi della definizione di donna. Se ci mostreranno qualche prova scientifica la prenderemo in considerazione ma non parteciperemo a dibattiti politici, ci sono discorsi di odio e di abuso alimentati da queste persone e non è accettabile". Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, durante il quotidiano briefing in corso al Main Press Center di Parigi, in merito ai casi delle pugili Khelif e Lin.

10:35

Atletica alle Olimpiadi, i nostri azzurri impegnati

11.45: 100 U batterie Ali, Jacobs

19.15: 1.500 U ripescaggi Meslek, Riva

19.35: peso U finale Fabbri, Weir

19.50: 100 D semifinali Dosso

20.20: triplo D finale Derkach

20.55: 4x400 mista finale Italia (Sito, Polinari, Scotti e Mangione).

10:32

Triathlon, niente allenamento nella Senna

Niente allenamento nella Senna oggi per i triathleti che lunedì saranno impegnati nella staffetta mista dei Giochi di Parigi. Una scelta precauzionale quella degli organizzatori, annunciata già nella serata di ieri, dopo che le piogge dei giorni scorsi potrebbero aver portato a un peggioramento della qualità dell'acqua del fiume.

10:22

L’Italia del volley maschile oggi sfida la Polonia

Azzurri già qualificati, ma oggi c’è la partita contro la Polonia (ore 17). Avanzano alla fase successiva: Slovenia, Francia (pool A), Italia, Polonia, Brasile (pool B), Stati Uniti, Germania, Giappone (pool C); al contempo salutano la competizione la Serbia, il Canada, l'Egitto e l'Argentina. Brasile e Giappone avanzano come migliori terze.

10:20

L’attesa per Marcell Jacobs

Tra poco l’esordio dello sprinter azzurro previsto per le 11:45 nelle batterie dei 100 uomini. Con Marcell anche Ali.

10:12

Italia alle Olimpiadi, il programma della mattina

Alle 10:10 salto con l’asta uomini con Stecchi. Alle 10:50 canottaggio, finale a otto donne con possibile medaglia. Alle 11 sognano una medaglia Bettiol, Mozzato e Viviani nel ciclismo su strada. Alla stessa ora, la Curtis impegnata nei 50m stile libero. 11:20 ripescaggi 800m donne con la Bello e Coiro. Alle 11:30 i 1500m stile libero uomini con Paltrinieri e de Tullio.

10:04

Il medagliere dell’Italia e il confronto con Tokyo 2020

Il bilancio vede ancora l’attuale spedizione azzurra di Parigi leggermente arretrata - almeno come numero di podi - rispetto a quella che si è svolta tre anni fa in Giappone. Nel 2021, dopo 7 giorni di gare, l’Italia Team aveva infatti collezionato 20 medaglie; ieri, esaurita la prima settimana di gare, il conto nel forziere del Coni si è fermato a quota 17. Meno podi e 3 ori in più.

9:57

Judo mixed team azzurro avanti

L'avventura dell'Italia nel mixed team del judo, che la vede tra le favorite per le medaglie, inizia col piede giusto. Il sorteggio costringe gli azzurri a disputare i sedicesimi contro l'Ungheria, che si concludono col punteggio di 4-1. Vincono i rispettivi match Gennaro Pirelli (+90kg) e Veronica Toniolo (-57kg) rispettivamente con un waza-ari allo scadere e un ippon al golden score. Il tris è di Manuel Lombardo, che chiude i giochi dopo un minuti contro Pongracz, poi l'unica sconfitta italiana: un waza-ari manda ko Polling contro Ozbas. Serve il quarto punto per avanzare e lo firma Christian Parlati, schienando dopo 3'25" il suo rivale. Non impiegata dunque Asya Tavano (+70kg). Ora l'Italia sfideà la Georgia negli ottavi.

9:50

Caso Carini, l’Iba la premierà come se avesse vinto l’oro

L'Iba, 'International Boxing Association', ente che gestisce il pugilato Elite (ex dilettantistico) ma non quello delle Olimpiadi, ha deciso di pagare ad Angela Carini il premio stabilito prima dei Giochi per coloro che conquistano l'oro a Parigi 2024. In una nota l'ente spiega che, per decisione del presidente Umar Kremlev, Carini verrà premiata "come se fosse diventata campionessa olimpica". Il premio consiste in 100mila dollari (netti), di cui 50mila all'azzurra, 25mila al suo allenatore e 25mila alla federazione di appartenenza e quindi alla federazione pugilistica italiana (Fpi).

9:47

Musetti a caccia del bronzo

Lorenzo Musetti, dopo la semifinale persa contro Djokovic, è pronto a giocarsi la medaglia di bronzo contro Auger Aliassime. Qui i dettagli sull’orario del match e dove vederlo in tv.

9:33

Gli italiani alle Olimpiadi: il programma di oggi

Non solo Jacobs e l’atletica. Ci sono azzurri a caccia di una medaglia nella prova in linea di ciclismo, poi il nuoto e Musetti a caccia di un bronzo nel tennis. Ecco il programma degli italiani.

9:17

Il programma delle Olimpiadi

Sabato ricco alle Olimpiadi di Parigi. Qui tutto il programma nel dettaglio.

9:00

Olimpiadi, che attesa per Jacobs

Scalda i motori Marcell Jacobs, atteso sulla pista di Parigi 2024 e pronto a difendere l'oro di Tokyo 2020. Qui tutti i dettagli su quando corre.

Parigi