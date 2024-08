Jacobs in semifinale ma non è contento: "Non mi sono piaciuto". Cosa non è andato

La partenza faticosa, poi lo slancio nella parte centrale: Marcell Jacobs è in semifinale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi ma non è andato benissimo in batteria. Lui lo sa, come sa che per arrivare in finale (almeno) deve cambiare passo e non si nasconde. "Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non erano ottime. Sono rimaste un po' pesante, non sono riuscito a lasciarmi andare. L'obiettivo era qualificarsi per domani. Oggi è andata così. La pista è buona, devi attivare i piedi come non ho fatto io oggi. Domani ci proverò meglio. Dopo guarderò come si sono comportati gli altri". Lo stadio di Parigi lo cerca, lo acclama, Jacobs si prende - anche - gli applausi che non si è potuto prendere a Tokyo e forse questo può dargli una spinta in più. Qui c'è il suo team, c'è la mamma mentre la famiglia è rimasta negli States. In sintesi: c'è Marcell, ci sono le persone che lavorano con lui e per lui e c'è un Paese intero pronto a spingerlo.