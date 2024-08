Roma, la sorpresa da brividi a Presciutti del Settebello: spedito un regalo a Parigi

Una sorpresa che ha, in piccola parte, mitigato l'amarezza per la sconfitta contro la Grecia per Nicholas Presciutti, campione del Settebello impegnato alle Olimpiadi. Qualche giorno fa la coscia di Presciutti ha fatto il giro del mondo perché c'era tatuato sopra il lupetto di Gratton. Un lupetto che Nicholas ha voluto tatuarsi dopo la finale persa a Budapest come simbolo di un romanismo e di un amore che non avrà mai fine.