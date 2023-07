Roma, ecco la seconda maglia Adidas: "Fa eco al glorioso passato"

ROMA - Mentre la squadra di José Mourinho lavora in ritiro in Portogallo , il club sui social ha presentato ufficialmente la divisa bianca per la prossima stagione. Con un disegno che somiglia molto a quello apprezzatissimo dai tifosi per la prima maglia. Questa è interamente bianca con le tre strisce dell' Adidas color antracite: "La texture della maglia - si legge sul sito - riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d'acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR , un chiaro riferimento alla tradizione storica del Club".

Roma, presentata la seconda maglia

Roma, tutti i dettagli della maglia bianca da trasferta Adidas

La nuova maglia away della Roma è ispirata ai monumenti e ai motivi del marmo travertino che contraddistinguono la Città Eterna. Il kit esalta l’armonia della Capitale e delle sue opere architettoniche, classiche e monumentali. La palette del completo prende ispirazione dal marmo, che raccoglie lo spirito capitolino. Eternal Future è il concetto che racconta il design del kit, pensato per le nuove generazioni ma con le sue radici nella storia della città. Tutti i dettagli del nuovo kit La texture della maglia riflette alcuni degli elementi principali dell’architettura romana attraverso stilemi corinzi, caratterizzati da foglie d'acanto e motivi floreali stilizzati. Facendo eco al glorioso passato giallorosso, il disegno reca al centro il monogramma ASR, un chiaro riferimento alla tradizione storica del Club. Sul petto sinistro della maglia compare il logo del Club. Sul lato opposto, il logo adidas in color antracite, come le tradizionali tre strisce che sormontano le spalle. I fianchi della maglia – che termina con un motivo a coda di rondine – sono contrassegnati da un bordino antracite che li percorre per tutta la lunghezza. Nel retrocollo, si staglia in evidenza il monogramma ASR, un ulteriore dettaglio che lega ancora di più il Club alla sua storia. Il kit è completato dai pantaloncini color panna, in abbinata alla maglia, che presentano le tre strisce antracite sui fianchi, mentre sulle due gambe appaiono lo stemma del Club e il logo adidas. Completano il kit i calzettoni, sempre bianchi, sui quali compaiono le tre strisce antracite e il logo three bar di adidas. Tecnologia AEROREADY: innovazione e sostenibilità La maglia è realizzata con la tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Progettata per supportare i giocatori nelle loro prestazioni, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, rappresentando solo una delle soluzioni adidas per contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica. Il nuovo kit sarà indossato per la prima volta durante le prossime amichevoli pre-campionato del Club e sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 26 luglio nel sito della Roma e negli AS Roma Store, nei negozi adidas e online sul sito del brand tedesco.