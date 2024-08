Errani/Paolini diretta Olimpiadi: segui la semifinale di doppio a Parigi LIVE

PARIGI - E' già tempo di semifinale a Parigi. Sara Errani e Jasmine Paolini sfidano oggi le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova per staccare il pass per la finale : alle ore 12, sulla terra battuta del Court Suzanne-Lenglen, via alla sfida che può diventare storica perché mai una coppia azzurra del tennis ha conquistato una medaglia alle Olimpiadi . Segui la partita in diretta.

11:48

Olimpiadi, il medagliere

Anche il tennis azzurro è in corsa per ampliare il medagliere alle Olimpiadi di Parigi. APPROFONDISCI

11:34

Errani e Paolini, il segreto è l'amicizia

"L’amicizia è alla base del nostro doppio. È fondamentale avere fiducia nell’altra persona per giocare insieme. Allo stesso tempo, ci completiamo molto bene sotto l’aspetto tennistico. Siamo migliorate insieme, abbiamo trovato il miglior modo per giocare e non era scontato. È stato un processo, siamo cresciute come coppia durante tutto l’anno", spiegano le ragazze.

11:26

Errani: "Vogliamo arrivare in fondo"

"Sarà un match durissimo: sono due molto forti nel singoalre che però giocano bene anche a rete. Abbiamo voglia di far bene, ma è presto per pensare a un’eventuale medaglia, c’è ancora la semifinale e vogliamo arrivare fino in fondo", ha detto Errani, che punta la finale olimpica a Parigi.

11:20

Errani/Paolini, i precedenti con le ceche

E' una sfida inedita quella contro Muchova-Noskova. Non esistono precedenti nel circuito.

11:14

Errani/Paolini, aria di medaglia alle Olimpiadi

A una partita da una medaglia (da capire poi il colore): la coppia azzurra va a caccia da una finale storica. La sfida scatta a mezzogiorno in punto a Parigi, sui campi del Roland Garros.

11:08

Errani/Paolini, lezione di tennis

Le azzurre sono in forma smagliante. Infatti, hanno sconfitto nei quarti di finale la coppia britannica Boulter-Watson con il punteggio di 6-3 6-1. Praticamente un monologo.

11:00

Errani/Paolini in tv

Il match delle azzurre sarà trasmesso sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. Streaming su NOW e Sky Go. In chiaro su Rai 2 e Rai Sport (streaming su Rai Play).

Parigi